UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành nút giao An Phú trước 31-12-2025 21/08/2025 21:07

(PLO)- TP.HCM yêu cầu hoàn thành dự án nút giao An Phú trước 31-12-2025, nếu chậm trễ, Ban Giao thông sẽ chịu trách nhiệm.

Ngày 21-8, UBND TP.HCM ban hành công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao An Phú.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) nghiêm túc, khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công tham gia dự án. Đồng thời, siết chặt quản lý hợp đồng, áp dụng các chế tài theo hợp đồng đối với nhà thầu yếu kém (bao gồm: điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng,…).

Ban Giao thông báo cáo UBND TP.HCM, Sở Xây dựng trước ngày 25-8.

Cạnh đó, UBND TP yêu cầu tăng cường quản lý tiến độ thi công tại công trường; yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.



Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực; mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù đắp tiến độ đã chậm và xây dựng chi tiết tiến độ thi công hạng mục còn lại; tập trung hoàn thành các hạng mục, khối lượng công việc đã cam kết trong hợp đồng, bảo đảm tiến độ chung theo kế hoạch.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của TP, đưa công trình nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31-12-2025 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trường hợp tiếp tục chậm trễ tiến độ hoàn thành dự án, Giám đốc Ban Giao thông chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP.HCM.

UBND TP đề nghị Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ Ban Giao thông trong công tác điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Giao Sở Tài chính khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP liên quan công tác giải phóng mặt bằng khu đất 22.012m2 thuộc Khu đô thị phát triển phường An Phú, báo cáo TP trước ngày 26-8, không thể chậm trễ.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Giao thông, thời gian hoàn thành nút giao An Phú dự kiến lùi thành 31-12-2026.

Sở Xây dựng đánh giá: Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12-2025, như vậy toàn bộ công trình chậm 12 tháng. Qua kiểm tra nhận thấy tiến độ các hạng mục công trình đều chậm so với kế hoạch đề ra ban đầu.