Tiến độ nút giao An Phú đang bị chậm 12 tháng so với kế hoạch 20/08/2025 14:37

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về tình hình thi công dự án nút giao An Phú. Việc sớm hoàn thành dự án được đánh giá là rất cấp bách để đảm bảo kết nối với sân bay Long Thành.

Nút giao An Phú đạt 70%, chậm 12 tháng so với kế hoạch

Theo Sở Xây dựng, hiện đã có 13/18 gói thầu xây lắp trên phạm vi đã được giải phóng mặt bằng. Các hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 đã cơ bản hoàn thành. Tổng tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú đang đạt 70%.

Tiến độ các gói thầu khác như sau: Hạng mục hầm chui HC1-02 khởi công xây dựng tháng 3-2023, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 70%.

Nút giao An Phú đạt 70% tiến độ dự án, chậm 12 tháng so với kế hoạch. Ảnh: ĐT

Gói thầu XL10 - cầu vượt N3 và N4 khởi công xây dựng tháng 1-2024. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 18%.

Gói thầu XL11 - cầu vượt N2 khởi công xây dựng tháng 1-2024, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 45%.

Gói thầu XL12 - cầu vượt nhánh N1.1 và N1.3 khởi công xây dựng tháng 1-2024, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 17%.

Theo kế hoạch dự kiến theo báo cáo của Ban Giao thông, thi công hoàn thành toàn bộ dự án vào 31-12-2026.

Trong đó, các mốc tiến độ quan trọng sẽ hoàn thành như sau: Cầu vượt N2 hoàn thành vào 31-12-2025; Hầm chui HC1-02 hoàn thành vào 30-4-2025; Cầu vượt N3 và N4 hoàn thành vào 30-6-2026; Cầu vượt nhánh N1.1, N1.2, N1... và hoàn thành toàn bộ dự án vào 31-12-2026 (trong trường hợp được bàn giao mặt bằng phạm vi khu đất 22.012m² trước ngày 28-2-2026 để có thể hoàn thành nhánh cầu N1.2).

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá: Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12-2025, như vậy toàn bộ công trình chậm 12 tháng. Qua kiểm tra nhận thấy tiến độ các hạng mục công trình đều chậm so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Theo nhận định của Ban Giao thông, công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công, di dời hạ tầng kỹ thuật là các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm trễ tiến độ. Tuy nhiên, Sở Xây dựng nhận thấy các yếu tố nêu trên chỉ là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ dự án.

Các yếu tố này đã được các đơn vị liên quan nhận diện, đánh giá trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khảo sát - thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu... không phải yếu tố mới phát sinh khi triển khai thi công.

Qua khảo sát một số hạng mục với tiến độ dự án ban đầu, có thể thấy một số giai đoạn tiến độ thi công chậm, sản lượng thấp do nhà thầu chưa đảm bảo nhân lực, vật tư và thiết bị theo yêu cầu.

Ban Giao thông thiếu quyết liệt trong việc xử lý nhà thầu thi công chậm trễ, chưa nhận diện kịp thời và có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch.

Có giải pháp quyết liệt với nhà thầu thi công chậm tiến độ

Theo Sở Xây dựng, nút giao An Phú thuộc khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Việc sớm hoàn thành các hạng mục nút giao An Phú để đảm bảo khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác sử dụng là hết sức cần thiết và cấp bách.

Theo đó, Ban Giao thông cần khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp. Cụ thể là kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công tham gia dự án và có giải pháp quyết liệt xử lý đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, thêm mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để bù đắp khối lượng đã chậm, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo hợp đồng.

Ban Giao thông cần tổ chức lập tiến độ chi tiết thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, rút ngắn tối đa thời gian để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng theo chỉ đạo của UBND TP. Trong đó cần phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng đường tiến độ tổng thể các hạng mục chính, từ đó xác định yêu cầu về tiến độ đối với từng gói thầu, từng hạng mục công việc.

Để đảm bảo tính khả thi, Ban Giao thông cần yêu cầu các nhà thầu có cam kết, xác nhận đối với tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại và gửi về UBND TP.HCM, Sở Xây dựng để theo dõi.

Ban Giao thông chủ động phối hợp các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu để rà soát giải pháp kỹ thuật thi công, giải pháp phân luồng đảm bảo giao thông và chủ động đề xuất giải pháp điều chỉnh, rút ngắn tiến độ thi công. Song song với đó là khẩn trương hoàn tất hồ sơ thiết kế các hạng mục còn lại đáp ứng việc triển khai thi công đồng bộ.