Tìm giải pháp để ngành dệt may, da giày vượt qua thách thức sản xuất xanh 15/10/2025 16:05

​(PLO)- Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô và có hệ thống xử lý chất thải manh mún, nên việc chuyển đổi sang sản xuất xanh vừa là thách thức, vừa là cơ hội.

Từ ngày 15 đến 17-10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM diễn ra Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025).

VTG 2025 được tổ chức đồng thời với Triển lãm Phụ liệu Dệt may, Triển lãm Công nghiệp Hóa chất và Nhuộm, và Triển lãm Máy móc, Vật liệu Da giày Việt Nam.

Sự kiện do Vinexad và Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd đồng tổ chức với sự hỗ trợ Hiệp Hội Dệt May Thời Trang TP.HCM, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam, Hiệp Hội Tái Chế Chất Thải Việt Nam, Hiệp hội Da giày Túi xách TP.HCM.

Theo ban tổ chức, triển lãm quy tụ hơn 400 doanh nghiệp với hơn 750 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm trưng bày các loại máy móc tự động hóa, số hóa và những công nghệ tiên tiến trong ngành dệt may. Các công nghệ này hướng tới việc số hóa nhà máy, thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các loại vải của thị trường.

Sự kiện sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao thương, tiếp cận công nghệ hiện đại và nguyên phụ liệu tiên tiến. Qua đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam” trên thị trường toàn cầu.

Triển lãm thu hút hơn 400 doanh nghiệp từ 10 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự.

Bên cạnh dệt may, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu da giày lớn thứ hai thế giới.

Theo Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu giày dép và da thuộc của Việt Nam đạt 27,04 tỉ USD vào năm 2024, tăng 11,45% so với cùng kỳ.

Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng 10% vào năm 2025, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng giày dép toàn cầu.

Cũng theo đại diện ban tổ chức, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là những thị trường xuất khẩu trọng điểm. Điều này cho thấy nhu cầu lớn từ các thị trường này đối với các sản phẩm bền vững và có chuỗi cung ứng minh bạch từ Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô và có hệ thống xử lý chất thải phân mảnh. Do đó, việc chuyển đổi sang sản xuất xanh vừa là thách thức, vừa là cơ hội.

Để giải quyết các vấn đề về chuyển đổi xanh, trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra chuỗi hội thảo chuyên đề. Nội dung thảo luận sẽ xoay quanh các giải pháp như xây dựng chuỗi cung ứng dệt may xanh, sản xuất đế giày từ vật liệu tái chế và các phương pháp sản xuất ít carbon.

Qua đó, cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức giá trị và chiến lược hữu ích để thúc đẩy ngành dệt may, may mặc và da giày của Việt Nam hướng tới một tương lai xanh hơn và cạnh tranh hơn.