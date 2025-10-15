Xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới 15/10/2025 15:09

Sáng 15-10, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh văn minh, hiện đại

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 462 đại biểu đại diện cho các tập thể, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua…

Đại hội sẽ khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cũng theo ông Võ Tấn Đức, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tấm gương "người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn (áp trắng ở giữa) và ông Nguyễn Anh Tuấn (áo xanh ở giữa), Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao hoa và kỷ niệm chương cho các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh tại Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI

Tại đại hội, có 278 điển hình tiên tiến được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Trong đó, 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lê Trường Sơn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030. Ảnh: VŨ HỘI

Tận dụng thời cơ vàng để bứt phá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh tổng hợp của toàn dân hưởng ứng và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, đoàn kết xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương.