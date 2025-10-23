TP.HCM chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước 23/10/2025 15:30

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo ngành gỗ vươn lên làm chủ chuỗi cung ứng, từ "Made in Vietnam" thành "Made by Vietnam", đưa TP.HCM thành trung tâm đồ gỗ toàn cầu.

Ngày 23-10, Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) phối hợp Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Gỗ Bình Dương (BIFA) tổ chức tọa đàm “Ngành gỗ và nội thất xuất khẩu TP.HCM - Tâm điểm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu”.

​TP.HCM chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước

​Phát biểu khai mạc, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, cho biết, TP.HCM hiện chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước.

​Không chỉ là trung tâm sản xuất, thành phố còn là đầu não về xúc tiến thương mại, thiết kế và kết nối quốc tế. Vai trò này giúp ngành gỗ Việt Nam tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

​Ông Nguyễn Liêm, Phó Chủ tịch BIFA, cho biết sản phẩm gỗ “Made in Vietnam” có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

​Tuy nhiên, thế giới đang thay đổi rất nhanh. Khách hàng không chỉ hỏi “giá bao nhiêu cho một sản phẩm”, mà còn hỏi nguyên liệu đến từ đâu, sản xuất thế nào, có xanh có sạch có trách nhiệm hay không.

​Điều đó có nghĩa là phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là điều kiện để tồn tại.

​Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp, ông Liêm đưa ra ba sáng kiến. Đó là nghiên cứu hình thành Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số ngành gỗ. Đồng thời, triển khai chương trình “Nhà máy gỗ phát thải thấp”, thí điểm đo và giảm phát thải CO2, hướng tới chứng nhận low-carbon. Cuối cùng là xây dựng cụm công nghiệp ngành gỗ xanh, với hạ tầng dùng chung như xử lý bụi, nước thải, năng lượng mặt trời, logistics.

​Ông Liêm cũng kiến nghị TP.HCM cần rà soát việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), chỉ chọn FDI thực sự cam kết lâu dài, công nghệ cao, có định hướng phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

​Cần quản trị được trường hợp doanh nghiệp FDI đầu tư nhằm gian lận xuất xứ.

​Trong khi đó, ông Thomas Luk, đại diện của Công ty Starwood Furniture Mfg VN Corp và Royal Corinthian Vietnam Corp, là doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất gỗ cung cấp cho các nhà bán lẻ lớn ở Mỹ như Walmart, Costco.

​Ông Luk cho biết, vấn đề công ty gặp phải là vì điều kiện FOB (free on board). Nghĩa là nhà nhập khẩu phải thanh toán chi phí địa phương bằng USD, nhưng họ không thể yêu cầu hoàn thuế VAT. Điều này khiến chi phí hàng hóa đội lên 5%.

​“Tôi không biết liệu Bộ Tài chính có thể miễn thuế VAT cho các công ty vận chuyển và công ty xe tải địa phương nếu thu nhập dịch vụ của họ từ các đơn hàng xuất khẩu hay không.

​Hoặc, có thể phối hợp với ngân hàng để nhà xuất khẩu có thể nhận tiền từ nhà nhập khẩu qua ghi chú nợ một cách hợp pháp”, ông đặt câu hỏi.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phát huy vai trò "ba nhà" để biến TP.HCM trở thành Trung tâm đồ gỗ toàn cầu.

TP.HCM trung tâm đồ gỗ toàn cầu

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố tiếp thu các kiến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp.

Theo ông nhiều đề xuất, sáng kiến ý nghĩa đã được nêu ra với chính quyền thành phố. Các sáng kiến này gồm: chuyển đổi xanh, nhà máy gỗ phát thải thấp, xây dựng cụm công nghiệp ngành gỗ xanh, chọn lọc thu hút FDI…

Lãnh đạo thành phố nhìn nhận, ngành gỗ Việt Nam và TP.HCM đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Cơ hội từ làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng tiêu dùng bền vững, nhu cầu tăng cao các sản phẩm nội thất thân thiện môi trường từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản.

Đồng thời, thách thức từ biến động kinh tế thế giới, các biện pháp phòng vệ thương mại, những quy định mới của châu Âu về chuyển đổi xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe hơn, tính cạnh tranh giữa các quốc gia.

"Tuy nhiên, cần biến thách thức này thành cơ hội. Sự khắt khe này bắt buộc chúng ta phải cải tiến mẫu mã, chất lượng, xây dựng thương hiệu, vươn tầm ra thế giới.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngành gỗ TP.HCM vươn tầm thế giới. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Đi xa không phải chỉ các doanh nghiệp cùng đi mà chính quyền thành phố, doanh nghiệp, Hội đi cùng nhau. Như vậy thì mới vươn xa và bền vững hơn”, ông Được đánh giá.

Ngoài ra, ông Được đề nghị ngành gỗ TP.HCM tập trung một số định hướng:

Tái cấu trúc ngành theo định hướng cụm công nghiệp xanh thông minh, hình thành chuỗi sản xuất chế biến logistics, thương mại hoàn chỉnh gắn với khu vực trọng điểm phía Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển chuỗi cung ứng tuần hoàn và phát thải carbon thấp, góp phần thực hiện cam kết net zero của Việt Nam.

Xây dựng thương hiệu gỗ nội thất TP.HCM mang bản sắc sáng tạo, giá trị thiết kế cao và hướng đến xuất khẩu thương hiệu, dịch vụ công nghiệp văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế tri thức.

Theo ông Được, chúng ta không chỉ làm gia công mà vươn lên làm chủ chuỗi cung ứng toàn cầu, có những sản phẩm ‘Made by Vietnam’ chứ không chỉ ‘Made in Vietnam’. Làm sao có chuỗi sản xuất made by Vietnam xứng tầm thế giới và vươn ra thế giới.

Để làm được điều này, có nhiều việc phải làm. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Nhà nước, mỗi doanh nghiệp cần chủ động hình thành bộ phận R&D, đưa văn hóa Việt vào sản phẩm. Cần phát huy vai trò liên kết “ba nhà” chặt chẽ, lấy HAWA là hạt nhân để triển khai, biến TP.HCM trở thành trung tâm đồ gỗ toàn cầu.