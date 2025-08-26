Ngành gỗ Việt bứt phá mạnh mẽ 26/08/2025 16:08

(PLO)- Hội chợ VIFA ASEAN 2025 không chỉ giúp ngành gỗ Việt tìm đơn hàng mới mà còn hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm giao thương nội thất của toàn khu vực.

Sáng 26-8, Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam - ASEAN (VIFA ASEAN 2025) đã khai mạc tại TP.HCM, được xem là sự kiện chiến lược bậc nhất cho ngành gỗ Việt, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Diễn ra từ ngày 26-8 đến 29-8-2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, VIFA ASEAN 2025 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn mang đến nhiều hoạt động giá trị.

Ban tổ chức hỗ trợ khách quốc tế ngay tại sân bay, cung cấp xe buýt đưa đón miễn phí từ các khách sạn chính thức đến SECC. Đặc biệt, khách tham quan có cơ hội tham gia các tour tham quan nhà máy miễn phí và các buổi hội thảo chuyên đề về xu hướng ngành, chính sách toàn cầu.

Thị trường Mỹ tiếp tục là điểm đến lớn nhất, chiếm hơn 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam. Ảnh: QH

Trong bối cảnh kinh tế phục hồi, VIFA ASEAN 2025 được kỳ vọng là cú hích chiến lược cho ngành gỗ Việt. Hội chợ không chỉ giúp doanh nghiệp tìm đơn hàng mới mà còn hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm giao thương nội thất của toàn khu vực.

Những con số được các nhà lãnh đạo chia sẻ tại lễ khai mạc cho thấy một bức tranh đầy lạc quan. Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2025 tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt.

Hội chợ VIFA ASEAN 2025 có hơn 200 gian hàng trưng bày của doanh nghiệp ngành đồ gỗ, nội ngoại thất cùng với 10.000 lượt khách dự kiến tham quan mua hàng trong và ngoài nước. Ảnh: QH

Thị trường Mỹ tiếp tục là động lực chính cho ngành gỗ Việt, khi kim ngạch xuất khẩu sang đây tăng 11,6%, chiếm hơn 55% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, đại diện VCCI cũng chỉ ra rủi ro về việc phụ thuộc vào một thị trường lớn và nhấn mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường là then chốt.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), khẳng định VIFA ASEAN 2025 là một bước đi cụ thể trên lộ trình xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm giao thương quốc tế của khu vực. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Bộ Công Thương cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành gỗ Việt thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến sản xuất xanh và xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh.

Đồng quan điểm, Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh về lợi thế của việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM, tạo ra một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ sản xuất đến xuất khẩu. Điều này không chỉ củng cố vị thế kinh tế của Thành phố mà còn tạo ra một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất tại các khu công nghiệp Bình Dương đến khâu xuất khẩu tại các cảng biển lớn của TP.HCM

"Với tinh thần đó, sự đồng lòng giữa chính quyền và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới, giúp ngành gỗ Việt phát triển bền vững và đưa TP.HCM trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ thương mại toàn cầu" - ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại sự kiện.