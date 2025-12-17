Nông nghiệp Hòa Phát điều chỉnh thời gian thanh toán mua cổ phiếu IPO 17/12/2025 14:00

(PLO)- Nông nghiệp Hòa Phát vừa điều chỉnh kéo dài thời gian thanh toán số tiền mua cổ phiếu còn lại trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) vừa điều chỉnh thời gian nhận tiền mua cổ phiếu còn lại từ nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo đó, nhà đầu tư phải thanh toán số tiền còn phải nộp theo thông báo kết quả phân bổ từ ngày 18-12-2025 đến 16h ngày 5-1-2026 tại tài khoản đã được thông báo, thay vì vào 16h ngày 24-12-2025 như kế hoạch ban đầu. Và các nội dung khác trong đợt chào bán không thay đổi.

Theo HPA, việc điều chỉnh thời gian nhận tiền mua cổ phiếu còn lại từ nhà đầu tư được phân bổ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn tất thủ tục thanh toán, đặc biệt trong bối cảnh sát dịp nghỉ lễ Giáng sinh và chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Hơn 400 nhà đầu tư cùng đại diện các quỹ, công ty chứng khoán tham dự roadshow HPA.

Trước đó, vào ngày 15-12, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của HPA đã chính thức khép lại, với tổng số lượng cổ phiếu được đặt cọc đạt hơn 35,7 triệu, vượt 19% so với kế hoạch phát hành.

Trong đó, nhà đầu tư tổ chức chiếm 57% tổng số lượng đặt cọc, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước. Đợt IPO của HPA thu hút sự tham gia của 10 nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các quỹ đầu tư quốc tế và công ty chứng khoán trong nước.

Với mức giá IPO 41.900 đồng, dự kiến huy động 1.257 tỉ đồng và đặt kế hoạch niêm yết trên HOSE trong tháng 1-2026.

HPA cũng dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm phần cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Giai đoạn 2026-2030, HPA dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2% mỗi năm.

Theo HPA, việc chào bán và niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HOSE là bước đi chiến lược để Nông nghiệp Hòa Phát tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị, tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao khả năng tiếp cận vốn thứ cấp. Đồng thời, tạo thêm cơ hội lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm tới ngành nông nghiệp.

HPA hiện vận hành 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 7 cụm trang trại chăn nuôi heo, 3 trang trại bò Úc và 2 trang trại gia cầm.

Về chiến lược sử dụng vốn sau IPO, HPA cho biết sẽ tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và sử dụng một phần để bổ sung vốn lưu động, đồng thời trả nợ lãi vay và vốn vay.

Tiếp theo, nguồn vốn sẽ được đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất như xây dựng thêm ba trang trại chăn nuôi heo, đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi mới, đồng thời nâng cấp trang thiết bị tại các trang trại gia cầm.

Công ty cũng cam kết minh bạch thông tin với báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi cổ đông. Chiến lược tăng trưởng bền vững của công ty tập trung vào đầu tư có trọng tâm, quản trị rủi ro chặt chẽ và không hy sinh lợi nhuận dài hạn.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả mỗi năm.

Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỉ đồng với ROE duy trì trên 25%.