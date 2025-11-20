Tôn Hòa Phát cung cấp cho hàng loạt dự án trọng điểm 20/11/2025 20:02

(PLO)- Gần đây, hàng ngàn tấn Tôn Hòa Phát chất lượng cao được đưa vào thi công các công trình quy mô lớn trên cả nước.

Tại Hải Phòng, cụm công trình Trung tâm Hành chính – Chính trị và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn tiêu thụ hơn 1.000 tấn tôn mạ kẽm Hòa Phát. Trong đó, Trung tâm hành chính - chính trị sử dụng khoảng 700 tấn tôn để thi công ống gió điều hòa và hệ thống tăng áp hút khói. Trung tâm hội nghị - biểu diễn sử dụng khoảng 300 tấn tôn cho phần tăng áp hút khói.

Toàn bộ sản phẩm cung cấp cho dự án đều đáp ứng tiêu chuẩn AS1397 của Úc, mạ kẽm Z180 và độ dày từ 0.60 đến 1.20mm.

Trung tâm hội nghị - biểu diễn TP Hải Phòng sử dụng tôn Hòa Phát.

Tại Thanh Hóa, Tôn Hòa Phát đã bàn giao hơn 64.000 m² mái thép cuộn mạ nhôm kẽm nhúng nóng cho Nhà máy Dệt may Nam Ích Thái Thắng. Công trình sử dụng tôn dày 0,45 mm, mác thép G550 với hai màu chính Xám (AZ100) và Lông chuột (AZ50), áp dụng cho mái cùng hệ vòm nhà xưởng.

Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng sử dụng hơn 64.000m² tôn mạ nhôm kẽm nhúng nóng phủ màu của Hòa Phát

Hòa Phát hiện là công ty duy nhất của Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ thượng nguồn quặng thép đến các sản phẩm hạ nguồn gồm tôn mạ các loại, ống thép, vỏ container. Đây là lợi thế giúp Hòa Phát kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định từ khâu nguyên liệu đến đầu ra.

Nhà máy Tôn Hòa Phát được đầu tư đồng bộ, hiện đại từ dây chuyền tẩy gỉ, cán nguội, mạ kẽm, mạ lạnh, sơn màu đến các thiết bị phụ trợ khác. Toàn bộ dây chuyền thiết bị được nhập khẩu từ các nước G7. Với công suất 400.000 tấn/năm, Tôn Hòa Phát có thể đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.