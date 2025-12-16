Đà Nẵng sắp có thêm một khu công nghiệp 16/12/2025 19:51

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng- kinh doanh kết cấu hạ tầng phân khu B – khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án trên được thực hiện tại các xã Thăng Điền, Thăng Trường trên diện tích 346 ha, có tổng mức đầu tư hơn 3.373 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation của shark Lê Hùng Anh..

Phối cảnh dự án 3.373 tỉ của shark Lê Hùng Anh tại TP Đà Nẵng.

Theo ông Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, chủ đầu tư sẽ lựa chọn các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm giảm thiểu phát thải, hạn chế tác động đến môi trường; phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ như điện mặt trời và các loại năng lượng tái tạo khác để phục vụ sản xuất xanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào những thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường.

“Chúng tôi quyết tâm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào phía Nam TP Đà Nẵng, trong đó có khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Mục tiêu là thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư FDI và nhà đầu tư trong nước, tạo thêm giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp nguồn thu cho địa phương và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ trong thời gian tới”-ông Lê Hùng Anh nói.