Bỗng dưng nhận chuyển khoản 5 tỉ 15/12/2025 21:32

(PLO)- Bỗng dưng nhận chuyển khoản 5 tỉ, người đàn ông ở TP Đà Nẵng đến công an trình báo, phối hợp chuyển trả.

Ngày 15-12, Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Láng, TP Hà Nội, Ngân hàng Techcombank hỗ trợ, hướng dẫn anh Phan Công Thuyên (ngụ thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình) hoàn trả tiền cho anh Võ Cửu Long (ngụ phường Láng).

Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ làm thủ tục trao trả tiền chuyển nhầm. Ảnh: CA Thăng Bình



Trước đó, ngày 12-12, anh Long chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản anh Thuyên. Hôm sau, anh Long đến nhờ Công an xã Thăng Bình giúp đỡ.

Công an xã Thăng Bình mời anh Thuyên làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của anh Thuyên và Công an xã Thăng Bình, anh Long nhận lại 5 tỉ đồng.

Anh Long cảm ơn sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình và nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên.