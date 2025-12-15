Bỗng dưng nhận chuyển khoản 5 tỉ

Ngày 15-12, Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Láng, TP Hà Nội, Ngân hàng Techcombank hỗ trợ, hướng dẫn anh Phan Công Thuyên (ngụ thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình) hoàn trả tiền cho anh Võ Cửu Long (ngụ phường Láng).
Trước đó, ngày 12-12, anh Long chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản anh Thuyên. Hôm sau, anh Long đến nhờ Công an xã Thăng Bình giúp đỡ.
Công an xã Thăng Bình mời anh Thuyên làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của anh Thuyên và Công an xã Thăng Bình, anh Long nhận lại 5 tỉ đồng.
Anh Long cảm ơn sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình và nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên.
Công an khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.
Người nhận tiền chuyển khoản nhầm không sử dụng, chủ động liên hệ trực tiếp ngân hàng hoặc công an xã thông báo việc nhận tiền chuyển nhầm. Chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm; tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.