TAND TP Đà Nẵng bác kháng cáo xin hưởng án treo của chủ nhóm trẻ Con Cưng

(PLO)- Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt chín tháng tù tội hành hạ trẻ em, chủ nhóm trẻ Con Cưng có đơn kháng cáo xin hưởng án treo nhưng tòa phúc thẩm không chấp nhận.

Vừa qua, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo NNYL (30 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng, giáo viên mầm non) về tội hành hạ người khác.

Hành hạ trẻ em

Theo nội dung vụ án, bà L là chủ nhóm nhà trẻ Con Cưng (xã S, TP Đà Nẵng), với quy mô là nhóm trẻ gia đình. Bà L nhận nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi.

Cuối tháng 3-2025, cháu K, Nh, Kh được gửi cùng sáu cháu khác tại nhóm trẻ gia đình. Sau khi gửi, các cháu K, Nh có biểu hiện quấy khóc trong giờ ngủ trưa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ một số cháu khác nên L có hành vi dùng tay, đoạn cây nhựa đánh nhằm hăm dọa các cháu không khóc.

Trong các ngày 1, 3, 4 và 11-4, bà L dùng tay, cây nhựa đánh, nhét vào miệng các cháu. Kết quả giám định thương tích, cháu K bị thương tích 2%, cháu Nh 1%.

Tại bản án của TAND khu vực 6 – Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo L chín tháng tù.

Ngày 19-8, bà L có đơn kháng cáo đề nghị áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Đồng thời, bà L trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng công tác xa nhà, con còn quá nhỏ, hiện đang bị bệnh xin được hưởng án treo.

Ngoài ra, đại diện bị hại là cháu Kh có đơn kháng cáo xin cho bị cáo hưởng án treo.

Toà bác kháng cáo

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giữ nguyên nội dung kháng cáo, xin hưởng án treo.

Đại diện VKS nêu quan điểm, tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo L tội hành hạ người khác đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, đại diện VKS đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo, giảm cho bà L ba tháng tù (còn sáu tháng tù).

HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm đúng người, đúng tội. Xét thấy tòa sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội, đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử bị cáo L chín tháng tù là phù hợp, cần thiết để răn đe, giáo dục. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bà L và đại diện hợp pháp của cháu Kh cũng như đề nghị giảm hình phạt của VKSND TP Đà nẵng.