Con rể tố cha vợ cất giấu súng với công an xã 16/12/2025 17:32

(PLO)- Con rể tố cha vợ cất giấu hai khẩu súng trong kho lúa, sau đó cha vợ lãnh án.

TAND TP Đà Nẵng vừa qua đã ban hành bản án phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo HKL (46 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Con rể tố cha vợ cất giấu súng. Ảnh: AI

Theo nội dung vụ án, khoảng năm 2000, trong lúc chăm vườn sâm của gia đình, L gặp người đàn ông mang theo một khẩu súng tự chế.

Người này thấy L thích khẩu súng của mình nên đề nghị đổi khẩu súng lấy 1 kg sâm thì L đồng ý.

L đưa cho người này 1 kg sâm, đổi lại khẩu súng tự chế và 15 viên đạn. Sau đó, L sử dụng khẩu súng này để đi săn. Sau nhiều lần đi săn hết đạn, L cất giấu khẩu súng tại kho lúa của gia đình.

Năm 2009, trong lúc đi đánh cá, L gặp một người đàn ông mang theo khẩu súng ngắn. Qua thương thảo, L mua khẩu súng ngắn và năm viên đạn với giá 7 triệu đồng. L mang súng đi săn, hết đạn thì đem về cất giấu chỗ vách tường tại kho lúa.

Đến ngày 16-1-2025, con rể của L đến công an xã trình báo về việc cất giấu hai khẩu súng trên. Công an tiến hành kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng tại kho lúa của gia đình L.

Bản án sơ thẩm TAND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ; nay là TAND khu vực 8 – Đà Nẵng) tuyên phạt bị cáo L 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 27-6-2025, bị cáo L có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và cho được hưởng án treo.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng xử L tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là đúng người, đúng tội. Mức án 18 tháng tù là phù hợp.

Luật sư bào chữa cho bị cáo L thống nhất về tội danh, không có ý kiến tranh luận. Về hình phạt, luật sư cho rằng tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt L 18 tháng tù là nghiêm khắc.

Bởi vì, bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ 2/12, nên nhận thức pháp luật hạn chế. Mục đích của L mua hai khẩu súng trên nhằm đi săn bắn, không có mục đích nào khác và không biết mình phạm tội.

Người bào chữa cũng cho rằng, bị cáo mua hai khẩu súng và cất giấu tại kho lúa đến khi bị phát hiện cùng một lúc, tòa án sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng, phạm tội hai lần trở lên là không phù hợp, bất lợi cho bị cáo.

Do đó, luật sư đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt và cho bị cáo L được hưởng án treo.

Qua xem xét, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt nhưng không cho hưởng án treo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.