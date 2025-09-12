Khởi nghiệp xanh: Cần sự tử tế và chất lượng từ gốc rễ 12/09/2025 07:29

(PLO)-Các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế đang là "sân chơi" hấp dẫn của người trẻ. Nhưng để đi đường dài, bên cạnh marketing và xúc tiến thương mại, doanh nghiệp cần tập trung vào các nội dung cốt lõi.

Chiều 11-9, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) diễn ra hội thảo “Khởi nghiệp xanh và bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số: Xu hướng và cơ hội tại Việt Nam”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 tại TP.HCM, do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao phối hợp cùng SIHUB tổ chức.

Bài học từ sự cố và đối tác Nhật Bản

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nha đam, thạch dừa sang 20 quốc gia, ông Nguyễn Văn Thức, Nhà sáng lập Công ty thực phẩm G.C Food, đã chia sẻ câu chuyện thực tế của mình.

Theo ông Thức, sau khi rời ngành ngân hàng, năm 2008, ông tình cờ đến với vùng đất Ninh Thuận. Ông nhận thấy nơi đây có trồng nha đam nhưng số lượng còn ít, chất lượng không cao. Thậm chí, nhiều nông dân còn nhổ bỏ, vứt ra vườn gây lãng phí và ô nhiễm.

“Tuy nhiên, những phế phẩm nông nghiệp cũng có thể được chế biến để trả lại cho đất, không để tài nguyên bị lãng phí. Đó chính là quan điểm làm nông nghiệp của tôi” - ông Thức chia sẻ.

Thời gian đầu, ông đã bị nông dân từ chối khi đặt vấn đề hợp tác trồng và bao tiêu sản phẩm nha đam. Do đó, để tạo dựng niềm tin, công ty đã ứng trước kinh phí xây mương, làm hệ thống tưới và cung ứng giống, với mức đầu tư 40-50 triệu đồng/sào.

Đợt đầu tiên, tổng số vốn ứng cho các hộ nông dân đã lên tới 2 tỉ đồng.

Khó khăn chưa dừng lại, khi nhà máy mới hoạt động được vài tháng đã xảy ra sự cố kỹ thuật khiến một lô hàng hàng bị hỏng. Sự cố này khiến ông Thức đối mặt với nhiều rủi ro, từ việc liên kết vùng trồng, giá nguyên liệu cho tới kỹ thuật sản xuất.

Chính nhờ lời khuyên “Vệ sinh, vệ sinh và vệ sinh” từ một đối tác người Nhật, công ty đã nhận ra bài học sâu sắc. Kể từ đó, quy trình vệ sinh trước, trong và sau sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt, trở thành nguyên tắc bất di bất dịch trong hơn 10 năm qua.

“Người Nhật không chỉ nhìn vào sản phẩm mà còn tìm hiểu kỹ quy trình sản xuất. Họ cho người tới đánh giá nhà máy, thử nghiệm sản phẩm. Họ không chỉ làm việc với ban giám đốc mà còn phỏng vấn cả quản đốc, tổ trưởng các bộ phận.

Chính sự cẩn trọng, khắt khe của đối tác Nhật Bản đã dạy tôi nhiều bài học, giúp doanh nghiệp trưởng thành hơn trong kinh doanh” - ông Thức chia sẻ.

Bạn trẻ ở Vĩnh Long mang dự án nước mắm từ củ hành tím tham gia vòng bán kết.

Xu hướng phát triển bền vững từ "Hộ chiếu xanh" đến viên thả lẩu chay...

Chia sẻ về xu hướng khởi nghiệp xanh trên thế giới cũng như cơ hội cho startup Việt Nam, bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, đã nêu bật câu chuyện thành công của anh Võ Văn Phong.

Anh Phong, Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông và Du lịch C2T, chính là người từng đạt giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh năm 2018.

Cụ thể, sản phẩm du lịch “Netzero tour Bến Tre” của anh đã vinh dự đạt giải nhất tại Giải thưởng Quốc tế Kotler Awards 2024, ở hạng mục điểm đến có tác động xuất sắc nhất.

Điểm nổi bật của sản phẩm này là việc ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp cho mỗi du khách một “hộ chiếu xanh-Green Passport”. Thông qua ứng dụng di động tích hợp sẵn, du khách có thể theo dõi và tính toán chính xác lượng khí CO2 đã phát thải trong chuyến đi của mình, từ đó thực hiện các hoạt động tương ứng để bù đắp lại cho môi trường như trồng cây hay thả cá, tôm ra đồng ruộng...

Cũng theo bà Kim Anh, khởi nghiệp xanh với các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tái chế đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, bên cạnh xúc tiến thương mại hiệu quả, doanh nghiệp cần được chuẩn hóa và sản phẩm phải đảm bảo chất lượng.

Dự án nước giải khát lên men từ thanh long ruột đỏ của nhóm bạn trẻ tại TP.HCM

Bà cũng chia sẻ câu chuyện của Công ty TNHH TM DV Biển Phương (TP.HCM), một startup do BSA hỗ trợ. Tại hội chợ thực phẩm gần đây ở Thái Lan, sản phẩm "Viên thả lẩu chay" của công ty đã được vinh danh là một trong 24 sản phẩm tiêu biểu quốc tế, được chọn trưng bày tại khu vực Đổi mới sáng tạo bền vững giữa hàng trăm ngàn đối thủ cạnh tranh.

“Điều đó cho thấy thế giới đang nhìn nhận về tương lai của sản phẩm xanh, sạch như thế nào. Do đó, để nông sản Việt vươn ra thế giới, góp phần giúp hàng Việt hiện diện nhiều hơn trên các kệ hàng quốc tế, yếu tố tiên quyết là phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng” - bà Kim Anh khẳng định.