Ra mắt chuyên trang 'Net Zero Việt Nam' 14/10/2025 14:56

(PLO)- Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ NN&MT ra mắt chính thức chuyên trang “Net Zero Việt Nam”. Một trong những điểm nhấn của chuyên trang là trò chơi tương tác “Dấu chân Carbon của bạn”.

Sáng 14-10, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ NN&MT ra mắt Chuyên trang "Net Zero Việt Nam" tại địa chỉ https://netzero.nhandan.vn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết trang thông tin Net Zero Việt Nam không chỉ là một sản phẩm truyền thông, mà còn là dấu ấn quan trọng, ghi mốc cho hành trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Đây được xác định là một trong những chương trình truyền thông chính sách dài hơi nhất mà Báo Nhân Dân từng thực hiện - kéo dài 25 năm, từ nay đến năm 2050.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết quá trình chuẩn bị, khởi động trang thông tin Net Zero Việt Nam đã diễn ra trong gần 2 năm.

Theo ông Minh, ý tưởng xây dựng trang thông tin Net Zero Việt Nam đã được ấp ủ từ lâu, với quá trình chuẩn bị, khởi động triển khai kéo dài gần 2 năm.

Dự án nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ TN&MT trước đây, nay là Bộ NN&MT, giao Cục Biến đổi khí hậu là đơn vị trực tiếp cùng Báo Nhân Dân thực hiện.

Chuyên trang không chỉ là kênh truyền tải chính sách, mà còn là một cách làm báo mới, giúp công chúng tiếp cận hiệu quả hơn với các vấn đề phát triển bền vững, kinh tế xanh và chuyển đổi khí hậu.

Một trong những điểm nhấn của chuyên trang là trò chơi tương tác “Dấu chân Carbon của bạn”. Đây là công cụ cho phép người dùng ước tính lượng khí nhà kính phát thải mỗi tháng, dựa trên bộ câu hỏi thiết kế theo phương pháp kiểm kê khí nhà kính đã được chuyên gia hàng đầu xác lập.

Tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nhấn mạnh những năm qua, tư duy “xanh hóa” trong sản xuất và tiêu dùng đã từng bước trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách và hành động của ngành, đặt nền móng cho sự chuyển mình từ “nông nghiệp nâu” sang “nông nghiệp xanh” - sinh thái, hiện đại, giá trị cao và đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng đánh giá trang thông tin Net Zero Việt Nam sẽ là diễn đàn để mọi người dân có thể đóng góp sáng kiến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, ngành đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững.

Theo Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng, sự ra đời của trang thông tin Net Zero Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong quản trị tri thức và điều phối hành động quốc gia về chuyển đổi xanh. Đây sẽ là nền tảng tri thức và kết nối nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, cập nhật tiến trình thực hiện và chia sẻ các mô hình, sáng kiến điển hình.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân đóng góp sáng kiến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thịnh vượng xã hội, đề xuất giải pháp và cùng hành động vì mục tiêu chung là phát triển bền vững đất nước vì một Việt Nam xanh, hòa hợp với tự nhiên.

Trong thời gian tới, Bộ NN&MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Nhân Dân, các cơ quan truyền thông, đối tác trong và ngoài nước, để lan tỏa ý nghĩa của mục tiêu net zero đến với mọi công dân, tổ chức và doanh nghiệp để cùng đồng hành, đóng góp cho sự nghiệp Net Zero 2050.