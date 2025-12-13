Dự án làm than từ vỏ tỏi bất ngờ 'ẵm' giải cao nhất về đô thị thông minh 13/12/2025 16:57

(PLO)- Dự án Nimbus Foundation - làm than nén từ vỏ tỏi đã xuất sắc giành giải nhì - giải cao nhất trong bảng thi Smart City 2025 (không có giải nhất).

Ngày 13-12, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) cùng các đơn vị phối hợp tổ chức vòng chung kết, trao giải cho các dự án trong cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Smart City 2025.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý SHTP, cho biết TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, tiên phong triển khai các mô hình phát triển bền vững. Trong đó, khu công nghệ cao giữ vai trò động lực then chốt, nơi hội tụ công nghệ, trí tuệ và sáng tạo.

Về tầm nhìn dài hạn, SHTP đặt mục tiêu xây dựng Công viên khoa học và công nghệ thế hệ mới theo mô hình Science Park 4.0. Mô hình này tích hợp nghiên cứu, đổi mới dữ liệu mở, AI, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn trên hạ tầng số toàn diện, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Do đó, Smart City 2025 hướng tới tìm kiếm các giải pháp ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi kép (số hóa - xanh hóa) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cuộc thi chia làm hai bảng: Dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp và drone soccer học sinh.

Ở bảng thi dành cho dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp, các đội đã đưa ra nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bách cho đô thị thông minh.

Trong đó, dự án Nimbus Foundation - làm than nén từ vỏ tỏi đã xuất sắc giành giải nhì. Đây là giải cao nhất trong bảng thi này (không có giải nhất).

Dự án làm than nén từ vỏ tỏi giành giải nhì. Ảnh: BTC

Dự án này tạo ra viên nén sinh khối dùng cho nhiều mục đích như làm mồi lửa, than nướng hoặc trong y tế công cộng như đuổi muỗi hiệu quả cao. Sản phẩm còn được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác như lũ lụt, cúp điện.. giúp giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường.

Hai giải ba được trao cho dự án LAB2LIFE (hệ thống lên men linh hoạt vi sinh vật Enzymes ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn) và dự án GRAC (hạ tầng số cho quản lý rác thải và truy xuất tuần hoàn). Ngoài ra, ban tổ chức trao bốn giải khuyến khích cho các đội tiềm năng.

Ở bảng thi đấu Drone Soccer cho học sinh, giải nhất thuộc về đội liên quân và đội Trường THCS Trần Văn Ơn. Giải nhì thuộc về đội Trường THCS Nguyễn Du; giải ba thuộc về nhóm học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản. Ban tổ chức trao thêm năm giải khích lệ cho các đội đến từ Trường THCS Nguyễn Văn Bé, THCS Hoàng Hoa Thám và THCS Trần Quốc Toản.

Việc đưa Drone Soccer vào khuôn khổ cuộc thi thường niên nhằm tạo ra vườn ươm nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: BTC

Theo ông Lê Quốc Cường, việc đưa Drone Soccer vào khuôn khổ cuộc thi thường niên nhằm tạo ra vườn ươm nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công cuộc chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh bền vững.