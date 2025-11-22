Giá vàng đang lấy đà hay hụt hơi thật sự? 22/11/2025 08:15

(PLO)- Giá vàng thế giới đang bị nén chặt dưới 4.100 USD/ounce, trong bối cảnh xu hướng điều hành lãi suất của Fed khó đoán định, khiến thị trường đang rơi vào trạng thái dò đường.

Ngày 22-11, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.064 USD/ounce, còn vàng miếng SJC lùi về vùng 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng ngoại giảm 12 USD/ounce, còn giá vàng nội giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường vàng trong và ngoài nước vừa trải qua một tuần giao dịch kém sôi động, với số phiên giảm giá chiếm ưu thế dù biên độ biến động không lớn.

Việc giá vàng thế giới liên tục thất bại khi tiếp cận mốc kháng cự 4.100 USD/ounce cho thấy đà tăng đang chững lại, đồng thời làm gia tăng lo ngại về một nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhất là khi lực mua chưa đủ mạnh để tạo cú bứt phá mới.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất trong tháng tới hiện vượt 69%, nhưng giới phân tích vẫn dè dặt khi đánh giá kịch bản này ở thế “cân não” 50/50. Trong bối cảnh đó, từng dữ liệu kinh tế công bố trong thời gian tới sẽ trở thành yếu tố then chốt, trực tiếp dẫn dắt xu hướng của kim loại quý.

Bà Kathy Lien, Giám đốc Proptraderedge.com, cho rằng phần lớn thông tin tiêu cực đã được phản ánh vào giá. “Ba tháng tới sẽ là giai đoạn vàng cực kỳ nhạy cảm với tin tức. Bất kỳ tín hiệu tích cực nào từ kinh tế Mỹ cũng có thể tạo áp lực giảm lên vàng”, bà cảnh báo.

Theo đó, doanh số bán lẻ mùa Lễ Tạ ơn sẽ là chỉ báo quan trọng về sức khỏe tiêu dùng, yếu tố có thể củng cố lập trường giữ lãi suất của Fed trong tháng 12.

Chung quan điểm thận trọng, bà Barbara Lambrecht, chuyên gia hàng hóa tại Commerzbank, nhấn mạnh vàng chỉ có thể bật tăng rõ rệt khi niềm tin vào chu kỳ hạ lãi suất được củng cố. Ngược lại, nếu kỳ vọng tiếp tục suy yếu, giá nhiều khả năng sẽ rơi vào trạng thái giằng co kéo dài.

TD Securities dự báo dòng tiền đầu tư vẫn duy trì tâm thế thăm dò, chờ tín hiệu chính sách rõ ràng hơn từ Fed. Dù lực mua từ khối chính thức vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường, song khó lặp lại những cú tăng mạnh như giai đoạn trước, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn phản ứng rất nhạy với mọi thay đổi trong thông điệp chính sách.

Tuần tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ gồm PPI, doanh số bán lẻ cốt lõi, doanh số nhà chờ bán, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững, GDP sơ bộ quý III và chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn có thể khiến thanh khoản suy giảm, làm gia tăng độ “nhạy cảm” của giá trước các thông tin bất ngờ.

Trong bối cảnh nhiều biến số đan xen, vàng đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: hoặc tích lũy đủ lực để hình thành một mặt bằng giá mới cao hơn, hoặc bước vào pha điều chỉnh khi kỳ vọng lãi suất thay đổi. Với nhà đầu tư, đây không chỉ là cuộc chơi của con số, mà là phép thử về khả năng đọc vị chính sách và kiểm soát rủi ro giữa sóng gió thị trường toàn cầu.