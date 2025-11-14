Vì sao giá vàng, bạc bỗng dưng chao đảo? 14/11/2025 08:19

(PLO)- Vàng và bạc vừa trải qua nhịp rung lắc mạnh khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, còn Fed phát tín hiệu thận trọng, khiến làn sóng chốt lời lan rộng trên thị trường.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14-11, giá vàng thế giới nhích nhẹ khoảng 13 USD, lên vùng 4.183 USD/ounce, sau cú điều chỉnh mạnh trong phiên trước. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 133 triệu đồng/lượng.

Trước đó, thị trường vàng trên toàn cầu vừa trải qua nhịp bán tháo lan rộng khi Chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại sau 43 ngày tạm dừng hoạt động.

Sự kiện này, đáng ra phải giúp trấn an tâm lý nhà đầu tư, lại trở thành chất xúc tác cho hoạt động chốt lời trên hàng loạt kênh tài sản, từ vàng, chứng khoán, trái phiếu đến tiền số.

Giá vàng, bạc trên thị trường thế giới vừa trải qua một phiên điều chỉnh giảm đầy bất ngờ.

﻿Ảnh minh họa

"Đây là mô típ quen thuộc trên thị trường đầu cơ, khi nhà đầu tư mua theo kỳ vọng, bán khi thông tin chính thức xuất hiện", nhà giao dịch kỳ cựu Tai Wong bình luận.

Áp lực bán khiến vàng giao ngay có thời điểm giảm 1,1% và chốt phiên ở vùng 4.170 USD/ounce.

Đáng chú ý, nhịp điều chỉnh diễn ra ngay sau chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp của vàng. Trước đó, giá kim loại quý hưởng lợi từ kỳ vọng loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ làm rõ sự yếu đi của thị trường lao động, qua đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, khi lạm phát vẫn neo cao và thị trường việc làm cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại, nhiều quan chức Fed đồng loạt phát tín hiệu thận trọng, cho rằng dư địa nới lỏng chính sách không lớn như thị trường kỳ vọng. Chính sự dịch chuyển kỳ vọng này đã nhanh chóng chặn đà tăng của vàng, khiến giá sau khi chạm vùng giá 4.244 USD/ounce đã quay đầu giảm về vùng 4.170 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ trở lại trong phiên hôm nay.

Giá bạc cũng trải qua áp lực bán xuất hiện ngay sau khi kim loại quý này chạm mức kháng cự quan trọng 54 USD/ounce qua đêm.

Trong 7 phiên gần đây, bạc đã hồi phục hoàn toàn mức sụt giảm 16% từng ghi nhận trong hai tuần bán tháo mạnh hồi tháng trước. Đêm qua, giá bạc giao ngay có thời điểm vọt lên 54,39 USD/ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Làn sóng chốt lời tại đầu phiên giao dịch tại Bắc Mỹ đã kéo giá xuống còn 52,75 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 1% trong ngày.

Diễn biến này cho thấy, dù phục hồi mạnh trong ngắn hạn, bạc vẫn chịu tác động nhạy cảm từ áp lực thị trường tổng thể, khi các nhà đầu tư tận dụng nhịp chạm ngưỡng kháng cự để chốt lời.