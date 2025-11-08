Vàng bị kìm hãm bởi hai yếu tố trái chiều 08/11/2025 14:02

(PLO)- Dù chạm mốc quan trọng 4.000 USD/ounce, giá vàng vẫn bị cản trở do thiếu dữ liệu kinh tế Mỹ và căng thẳng thương mại giảm. Tuy nhiên, tâm lý bi quan của người tiêu dùng Mỹ đang mở ra cơ hội cho vàng tăng trở lại.

Giá vàng thế giới hôm nay (8-11) chạm mốc 4.001 USD/ounce, tương đương 128 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng dù quay lại ngưỡng quan trọng là 4.000 USD nhưng nhìn chung vẫn chưa có dấu hiệu tăng ổn định trở lại.

Nguyên nhân là Chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hàng tháng. Điều này khiến các thị trường không có dữ liệu để đánh giá Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về khả năng cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay. Khi thông tin chưa rõ, giới đầu tư tạm ngừng giao dịch.

Mặt khác, căng thẳng thương mại toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu giảm. Điều này khiến dòng tiền dịch chuyển vào vàng để chống rủi ro không còn mạnh như trước.

Dù vậy, giá vàng vẫn có nhiều dấu hiệu tăng trong thời gian tới. Đại học Michigan vừa cho biết, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 đã giảm xuống 50,3 điểm, thấp hơn so với mức 53,6 điểm của tháng 10. Điều này cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi, làm gia tăng lo ngại sự suy yếu trong tiêu dùng có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Yếu tố này có thể củng cố vị thế trú ẩn của vàng.

Ngân hàng Commerzbank nhận định trong một báo cáo: "Mặc dù những sóng gió trong chính sách thương mại đã dịu đi phần nào, nhưng các xung đột chưa được giải quyết triệt để. Do đó, vàng có khả năng vẫn được săn đón như một tài sản trú ẩn an toàn".