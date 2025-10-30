Bạc - từ kim loại lặng lẽ bỗng trở thành ‘ngôi sao mới’ 30/10/2025 08:04

(PLO)- Từ một kim loại lặng lẽ đứng sau vàng, bạc bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm đầu tư trong thời gian gần đây. Nguyên nhân sâu xa khiến giá bạc “lên hương” có cả yếu tố quốc tế lẫn trong nước.

Giá bạc tăng cao, chênh lệch giá bạc nội - ngoại và tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ tìm kênh sinh lời cao trong bối cảnh các kênh đầu tư khác khá ảm đạm. Đặc biệt, dù tăng cao nhưng giá bạc hiện nay vẫn thấp hơn hàng chục lần so với giá vàng, giúp nhiều người dân có thể tham gia mua tích trữ tài sản.

Tuy vậy, giá bạc đột ngột lao dốc mạnh trong mấy ngày qua là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư và người dân dốc hết vốn liếng vào bạc.

Đằng sau việc bạc nổi sóng

Những ngày gần đây, thị trường bạc biến động mạnh khiến nhà đầu tư cũng… chóng mặt, quay cuồng. Đơn cử ngày 23-10, Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1,914 triệu đồng/lượng, bán ra 1,962 triệu đồng/lượng, giảm 89.000 đồng/lượng so với trước đó một ngày. Còn nếu so với vùng giá đạt đỉnh 2,152 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, bạc giảm 190.000 đồng/lượng.

Tính theo đơn vị ký, bạc từ mức cao kỷ lục 56,7 triệu đồng/kg vào cuối tuần trước hiện đã rơi xuống còn khoảng 51 triệu đồng/kg. Tức là chỉ sau hơn một tuần, nhà đầu tư bạc đã mất khoảng 5 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc trượt giảm khỏi vùng đỉnh ở mức 54,4 USD/ounce vào cuối tuần trước, tức rơi 7,5% xuống ngưỡng 48,8 USD/ounce, chạm đáy hai tuần. Tuy vậy, nếu so với đầu năm, giá bạc vẫn tăng khoảng 60%.

Bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc, nhận định từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng tốc mạnh mẽ với biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn đáng kể so với vàng. Phân tích các yếu tố hỗ trợ đà tăng của bạc, bà Phương cho rằng có ba động lực chính.

Thứ nhất, xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh, đặc biệt trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện, xe điện đang nâng đỡ mạnh mẽ nhu cầu công nghiệp của bạc. Thực tế là những lĩnh vực này đang có nhu cầu ngày càng tăng ở Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam cũng như nhiều nền kinh tế khác.

Giá vàng quá đắt đỏ nên nhiều người chuyển sang mua bạc. Ảnh: TL

Thứ hai, khi USD suy yếu, các hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có vàng bạc cũng trở nên hấp dẫn hơn. Hiện nay, USD đang ở vùng đáy kể từ cuối năm 2022, khiến bạc được định giá bằng một đồng tiền yếu hơn, góp phần đẩy giá bạc tăng.

Thứ ba, xét theo chu kỳ đầu tư hàng hóa, khi một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử, giá thường có xu hướng tăng mạnh. Ở ngưỡng 50 USD/ounce, giá bạc quay lại vùng đỉnh sau 14 năm chờ đợi, tâm lý nhà đầu tư càng trở nên hưng phấn hơn, đổ tiền vào nhiều hơn, càng kéo giá bạc tăng nhanh hơn.

“Chỉ riêng trong khoảng từ ngày 13 đến 17-10 vừa qua, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá vàng lập đỉnh nhanh như vậy. Các quỹ tín thác bạc cũng hành động tương tự, mua gần 100 tấn bạc khiến thị trường càng khan hiếm và nhà đầu tư càng sôi động” - bà Phương dẫn chứng.

Bạc là “con sóng mạo hiểm”

Bà Phương nhận định: Khi thị trường rơi vào giai đoạn thiếu thông tin và tâm lý nhà đầu tư trở nên bất định, dòng tiền thường có xu hướng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc. Ở thị trường trong nước, không loại trừ khả năng xuất hiện làn sóng đầu tư mới nếu xu hướng này lan rộng.

Tuy nhiên, bà Phương khuyến nghị nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng trong những phiên biến động mạnh, nhất là khi mức chênh lệch giá bị đẩy lên quá cao, đó cũng là lúc rủi ro lớn nhất.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch chứng khoán APG, nhận định: Giá vàng và bạc vật chất đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi cùng ghi nhận mức tăng mạnh từ đầu năm 2025. Theo thống kê của FIDT, tính đến thời điểm hiện tại, vàng vật chất tăng 56,8%, trong khi bạc vật chất tăng hơn 60%.

Muốn mua được bạc, khách hàng phải xếp hàng để lấy phiếu trước. Ảnh: ĐL

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, đằng sau con số ấn tượng ấy, vàng và bạc là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau về bản chất và chiến lược đầu tư. Vàng vật chất tiếp tục khẳng định vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn. Đây là một loại tài sản có tính thanh khoản cao, mạng lưới giao dịch rộng như hệ thống cửa hàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, Phú Quý, Phú Nhuận, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Eximbank, VietinBank... Đồng thời, vàng giá trị tích trữ lâu dài, phù hợp với nhà đầu tư theo chiến lược “ăn chắc mặc bền”, tích sản dài hạn.

“Mặc dù giá vàng chịu tác động mạnh từ chính sách tiền tệ, biến động vĩ mô, bất ổn địa chính trị song vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả khi lạm phát và tỉ giá có xu hướng tăng. Do đó, ngay cả khi mức chênh lệch giá mua bán tại thị trường vàng trong nước vẫn neo ở mức cao, nguồn cung hạn chế nhưng vàng vật chất vẫn là nền tảng cho phân bổ tài sản an toàn trong dài hạn” - ông Tuấn phân tích.

Trái lại, cũng theo ông Tuấn, bạc vật chất đang nổi lên như một kênh đầu cơ hấp dẫn, nhờ mức tăng giá vượt trội và nhu cầu công nghiệp phục hồi. Bạc không chỉ là kim loại quý mà còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin, chip bán dẫn và năng lượng tái tạo, yếu tố giúp giá bạc được hỗ trợ trong chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, thị trường bạc tại Việt Nam còn nhỏ, thanh khoản thấp hơn vàng, giá biến động rất mạnh. Điều này khiến bạc phù hợp hơn với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, giao dịch ngắn hạn để tận dụng sóng giá.

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính, phân tích: Vàng là loại tài sản có tính thanh khoản cao, dễ mua, dễ bán, dễ cất giữ nhưng với bạc, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Nếu thị trường vàng giảm mạnh khiến nhà đầu tư đồng loạt bán ra, khả năng cao thị trường bạc cũng sẽ phản ứng tương tự. Vấn đề là khi ai cũng muốn bán bạc thì bán cho ai? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại chính là điểm yếu lớn nhất của kênh đầu tư bạc.

Hiện nay, bạc chủ yếu được giao dịch qua các doanh nghiệp lớn như Phú Quý, đại lý ủy quyền của Phú Quý, Sacombank-SBJ, Ancarat hoặc các tiệm kim hoàn.

Trong khi đó, vàng - nhất là vàng miếng SJC có thể dễ dàng bán lại cho bất kỳ doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh vàng miếng. Thậm chí chỉ cần rao trên mạng xã hội cũng có người hỏi mua nếu mức giá phù hợp. Chưa kể là người dân hầu như không có thói quen tích trữ bạc nên tính thanh khoản của kim loại quý này phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp hoặc đại lý ủy quyền, các tiệm bạc nhỏ lẻ, điều mà giới đầu tư gọi là “thị trường một chiều”.