Thị trường sầu riêng 'ấm' lại sau chuỗi ngày ngưng trệ, dân bớt lo 28/10/2025 16:28

(PLO)- Sau chuỗi ngày ngưng trệ vì phòng xét nghiệm đóng cửa, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đã sôi động trở lại.

Ngày 28-10, hàng loạt kho sầu riêng tại Đắk Lắk đã hoạt động trở lại sau thời gian ngắn đóng cửa. Trên mạng, nhiều chủ vựa sầu riêng đăng báo giá, thu mua sầu riêng.

Phòng xét nghiệm mở cửa

Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, sau khi hiệp hội có kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm định sầu riêng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp xem xét và có chỉ đạo.

Một kho sầu riêng ở Đắk Lắk. Ảnh: M.N

“Tôi nhận được thông tin các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất Cadimi, vàng O... cho sầu riêng đã hoạt động trở lại. Ngoài ra, các kho thu mua sầu riêng trên địa bàn cũng hoạt động lại. Đây là tín hiệu rất vui!”- ông Trung thông tin.

Theo ông Trung, hiện tỉnh Đắk Lắk còn 40.000- 50.000 tấn sầu riêng chưa thu hoạch tại các xã Krông Năng, Krông Búk, Ea H'leo.

“Nếu các phòng xét nghiệm không kịp thời hoạt động trở lại để kiểm nghiệm sản phẩm, sầu riêng không đủ điều kiện xuất khẩu. Đồng thời, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành hàng, gây thiệt hại kinh tế đối với nhiều hộ dân, doanh nghiệp"- ông Trung nói.

Cùng ngày, ông Võ Thanh Toàn, đại diện Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sầu riêng Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, nói đã nhận thông tin về việc hiện các phòng xét nghiệm sầu riêng hoạt động trở lại, việc thu mua sầu riêng đã ổn định, không còn tình trạng neo trái, chờ thương lái như mấy ngày trước.

“Hôm nay, tình hình thu mua sầu riêng đã sôi động trở lại. Trên các vườn, không khí cũng nhộn nhịp bởi thương lái đi tìm vườn, báo giá cắt sầu riêng”- ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, hợp tác xã của ông có tổng diện tích hơn 2.000 ha sầu riêng đang vào thời kỳ thu hoạch. Thời gian qua, do các phòng xét nghiệm tạm ngừng hoạt động nên nhiều kho thu mua sầu riêng đóng cửa, thương lái vắng bóng khiến bà con rất lo lắng.

Tuy nhiên, tình hình thị trường sầu riêng hôm nay bắt đầu “ấm lại”. Đặc biệt, việc các kho sầu riêng đồng loạt báo giá, chốt giá phần nào giúp ông và người dân bớt lo.

“Mấy hôm trước, tôi cũng như người dân thực sự lo lắng vì vắng bóng thương lái. Giờ các kho đồng loạt mở cửa, nhận hàng, xóa đi nỗi lo bấy lâu nay của tôi cũng như bà con”- ông Toàn nói.

Bớt nỗi lo cho người dân, doanh nghiệp

Theo ông Toàn, sau sự cố các phòng xét nghiệm đóng cửa, hiện thương lái mua sầu riêng kiểm hàng kỹ hơn, khắt khe hơn. Đồng thời, giá sầu riêng loại A, loại chuẩn nhất, dao động 70.000- 75.000 đồng/kg, có giảm hơn trước đây.

Thương lái mua sầu riêng. ẢNh: N.M

Theo bà Vương Thị Hạnh (43 tuổi, ngụ xã Krông Năng), hơn 10 ngày qua, bà thực sự mất ăn mất ngủ vì vườn sầu riêng khoảng 10 tấn đã làm hợp đồng, chốt giá nhưng thương lái không đến như lời hẹn.

"Đến sáng nay, thương lái gọi lại hẹn ngày cắt sầu riêng, tôi như mở cờ trong bụng. Hơn 10 ngày neo trái, giá thị trường có giảm chút ít nhưng bán được vườn là tôi bớt lo"- bà Hạnh nói.

Theo ông Lê Đình Xạ, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Rạng Đông ở xã Krông Năng, hợp tác xã này có hơn 100 ha sầu riêng.

Hầu hết xã viên trong hợp tác xã đã ký hợp đồng bán sầu riêng đợt một và đợt hai. Tuy nhiên, hơn 10 ngày vừa qua, các vườn phải neo trái, vì không có thương lái thu mua.

“Tôi nghe thông tin phòng xét nghiệm đóng cửa, không kiểm nghiệm được chất Vàng O, Cadimi nên các kho ngừng thu mua. Vì vậy, hơn 10 ngày qua, chúng tôi phải neo trái, chờ thương lái”-ông Xạ nói.

Theo ông Xạ, sáng nay 28-10, có một số thương lái đã đến vùng trồng của hợp tác xã để chốt giá, tiếp tục mua sầu riêng. Ngoài ra, có một số thương lái gọi cho ông, hẹn ngày mai vào xem vườn, thu mua.

Vẫn lời ông Xạ, sau hơn 10 ngày neo trái, một số vườn sầu riêng lỡ tuổi, bị ảnh hưởng chất lượng cơm. Đồng thời, hiện giá cả sầu riêng có giảm nên thương lái thỏa thuận để chủ vườn hạ bớt giá so với hợp đồng.

“Do ảnh hưởng của thị trường nên bà con đồng ý giảm giá cho thương lái. Việc này là thuận mua vừa bán, bà con cũng cảm thông hỗ trợ phần nào cho thương lái. Hiện, toàn hợp tác xã chúng tôi còn khoảng 1.000 tấn sầu riêng”- ông Xạ nói.