Lý do hàng loạt kho sầu riêng ở Đắk Lắk đóng cửa, ngừng thu mua 25/10/2025 10:43

(PLO)- Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk nêu nguyên nhân khiến hàng loạt kho sầu riêng đóng cửa và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&MT tháo gỡ.

Ngày 25-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, đã ký văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng niên vụ 2025.

Các phòng xét nghiệm đóng cửa

Người dân Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng. Ảnh: T.H

Theo ông Trung, hiện sầu riêng Đắk Lắk ở các vùng Krông Năng, Buôn Hồ đang vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, hàng loạt cơ sở thu mua dừng hoạt động khiến người dân, thương lái rất lo lắng.

"Sầu riêng ở các vùng Krông Pắc, Cư M'gar của tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong, nhưng diện tích, sản lượng sầu riêng ở vùng Krông Năng, Buôn Hồ vẫn còn rất lớn. Nếu tình hình kéo dài sẽ gây thiệt hại nặng nề không chỉ cho người dân mà cả doanh nghiệp", ông Trung nói.

Theo báo cáo của Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 11-10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cadimi, Vàng O...) cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động vì lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày mới kết thúc vụ.

Việc tạm ngừng hoạt động của các phòng xét nghiệm khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu theo quy định.

Vì vậy, gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho, nhà máy sản xuất, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu xuất khẩu.

Theo Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, việc các phòng xét nghiệm đóng cửa cũng khiến doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh. Nhiều hộ nông dân không dám cắt vườn, hàng nghìn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn.

Vấn đề đặc biệt cấp bách cần tháo gỡ khẩn cấp

Việc này có nguy cơ phát sinh tổn thất kinh tế cho cả doanh nghiệp và người dân do chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, cùng với thiệt hại trực tiếp từ việc mất sản lượng, mất thị trường và mất uy tín xuất khẩu.

Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho rằng tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của hàng ngàn hộ nông dân, mà còn có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng sầu riêng của Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế và thương hiệu của ngành hàng sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trước tình hình cấp bách nêu trên, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&MT xem xét, chỉ đạo khẩn các phòng xét nghiệm sớm khôi phục hoạt động nhằm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ khu vực Tây Nguyên-Đắk Lắk trong giai đoạn cuối vụ.

Thợ gõ sầu riêng đang thử cơm, đánh giá độ tuổi sầu riêng. Ảnh: H.T

Đồng thời, thiết lập cơ chế ưu tiên nhanh đối với các mẫu xét nghiệm sầu riêng xuất khẩu trong thời gian cao điểm. Đảm bảo lưu thông hàng hóa và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Xem xét ủy quyền tạm thời cho các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực tại địa phương, được Bộ thẩm định. Nhằm duy trì tính liên tục và thông suốt của chuỗi sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu.

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nhận thấy đây là vấn đề đặc biệt khẩn cấp

Nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Mất ổn định thị trường và đe dọa toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng Việt Nam.

Kính mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sớm để khôi phục hoạt động xét nghiệm, thông suốt tiêu thụ và xuất khẩu. Góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Đồng thời giữ vững thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.