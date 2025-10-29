Giá vàng thế giới có phiên biến động bất ngờ 29/10/2025 09:08

(PLO)- Sau nhiều phiên tăng nóng, giá vàng thế giới xuất hiện những phiên đổ dốc bất ngờ gần đây, tuy nhiên đà giảm đã chững lại.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,4% xuống 3.964,35USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai hạ 0,9% xuống 3.983,1USD/ounce.

Khá đông người dân Hà Nội tập trung trước các cửa hàng kinh doanh vàng trong những ngày gần đây. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phiên diễn biến kịch tính của vàng thế giới

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng thế giới diễn biến đầy kịch tính. Giá vàng thế giới hạ mạnh ngay từ đầu phiên. Từ 8h sáng đến 9h sáng, giá vàng thế giới giảm từ mức 3.980USD/ounce xuống dưới 3.910USD/ounce, tức mất khoảng 70USD/ounce chỉ trong vòng gần 1 tiếng. Tuy nhiên đây cũng là ngưỡng đáy của giá vàng thế giới.

Sau thời điểm này, đà giảm của giá vàng thế giới dịu lại. Giá vàng thế giới điều chỉnh từ mức 3.910USD/ounce lên mức 3.970USD/ounce trong khoảng thời gian từ 9h sáng cho đến 1h chiều theo giờ địa phương và sau đó đi ngang. Ở mức chốt phiên, giá vàng chỉ còn thấp hơn mức đóng cửa của phiên liền trước khoảng hơn 10USD/ounce.

Vàng vốn được coi là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn. Giá vàng thế giới đã tăng hơn 51% trong năm nay, nguyên nhân chính là bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại cũng như kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Kitco Metals, ông Jim Wyckoff, phân tích: “Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đã hạ nhiệt đáng kể, hoàn toàn có khả năng sẽ có thỏa thuận thương mại vào cuối tuần này sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Diễn biến này bi quan với đà tăng của giá vàng”.

Các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc vào cuối tuần này dự kiến sẽ chốt được thỏa thuận khung về thương mại trong cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Những kỳ vọng về khả năng có được thỏa thuận thương mại đã tạo ra tâm lý lạc quan trên khắp các thị trường toàn cầu, các chỉ số chứng khoán trên phố Wall đồng loạt tăng điểm.

Nhà đầu tư đồng thời chờ đợi kết quả của cuộc họp bàn chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất 0,25%.

Triển vọng của giá vàng thế giới, tuy nhiên, hiện vẫn bi quan. Một số chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng thế giới sẽ vẫn tăng, tuy nhiên còn nhiều chuyên gia khác thể hiện quan điểm thận trọng.

Hiệp hội Vàng London (LBMA) dự báo giá vàng thế giới sẽ có thể chạm mức 4.980USD/ounce trong 12 tháng tới. Trong ngày thứ Hai, Citigroup và Capital Economics đều hạ dự báo giá vàng thế giới.

Trong nghiên cứu mới công bố, chuyên gia Bank of America nhận định: “Thị trường đã rơi vào tình trạng quá mua, chính vì vậy không ngạc nhiên khi mà giá vàng thế giới điều chỉnh trong thời gian vừa qua. Nhà đầu tư vì vậy nên giữ tâm lý thận trọng”.

Chênh lệch tỉ giá đồng USD chính thức và tự do ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 143,10 – 145,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm đến 3,8 triệu đồng/lượng trong ngày giao dịch.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 141,20 – 143,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 142,00 – 145,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,80 – 147,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.079 – 26.349 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Đồng USD trên thị trường tự do giao dịch mua vào ở mức 27.543 đồng/USD, giá bán ra ở mức 27.663 đồng/USD. So với cùng thời điểm phiên trước đó, tăng 26 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện chênh lệch giữa mua - bán là 120 đồng/USD.

Chênh lệch giá bán USD trên thị trường tự do và chính thức nới rộng đến hơn 1.000 đồng/USD.