Nhận diện nguyên nhân giá vàng thế giới giảm mạnh

28/10/2025 07:54

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày thứ Năm để có thể đàm phán về thỏa thuận thương mại. Những tín hiệu tích cực đang giúp giá vàng thế giới giảm.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ sâu. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 2,7% xuống 4.002,29USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 2,9% xuống 4.019,70USD/ounce.

Làn sóng chốt lời và căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt

Theo phân tích của các chuyên gia, một nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng thế giới giảm chính là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh, nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng vì vậy giảm mạnh. Đồng thời, các thành viên thị trường có tâm lý chờ đợi tuyên bố chính sách tiền tệ đi kèm với quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Phiên ngày đầu tuần, giá vàng thế giới giảm ngay từ đầu phiên. Mức đáy của phiên giao dịch được thiết lập vào lúc khoảng 11h sáng, khi đó giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.970USD/ounce. Ở mức này, giá vàng thế giới hạ đến 14USD/ounce so với mức chốt phiên gần nhất. Sau đó, giá vàng thế giới hạ nhẹ đà giảm và đi ngang đến hết phiên giao dịch.

Giám đốc bộ phận giao dịch kim loại tại quỹ High Ridge Futures, ông David Meger, phân tích: “Việc thị trường vàng thế giới tin tưởng vào kịch bản sẽ có thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến cho nhu cầu đối với vàng giảm đi”.

Trong thời gian vừa qua, giá vàng thế giới đã có nhiều phiên lập kỷ lục.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục 4.381,21USD/ounce vào ngày 20-10, tuy nhiên sau đó đã ghi nhận tuần giảm rất sâu lên đến 3,2% khi có dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai nền kinh tế hạ nhiệt.

Các đại diện đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc vào ngày Chủ Nhật đã phác thảo ra khung thỏa thuận để giúp cho thuế quan từ phía Mỹ không tăng cao hơn cũng như phía Trung Quốc không tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp vào ngày thứ Năm để có thể đàm phán về thỏa thuận thương mại.

Giám đốc điều hành tại quỹ CPM Group, ông Jeffrey Christian, phân tích: “Ngoài yếu tố căng thẳng thương mại hạ nhiệt, vàng chịu áp lực bán còn bởi làn sóng chốt lời của nhiều nhà đầu tư. Cũng cần phải nói đến việc trước đó giá vàng thế giới đã tăng rất nhanh, từ 3.800USD đến 4.400USD/ounce trong khoảng 3 tuần đầu tháng 10”.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146,90 – 148,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, tương đương 128,44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 145,00 – 147,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 145,40 – 148,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 149,00 – 152,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.081 – 26.351 đồng/USD (mua vào – bán ra).