Người mua vàng chuẩn bị đón nhận thông tin này 25/10/2025 11:48

(PLO)- Dù có biến động nhưng giá vàng vẫn trong xu hướng tăng, giúp người mua vàng dài hạn tiếp tục có lãi.

Giá vàng thế giới hôm nay (25-10) chạm mức 4.113 USD/ounce, tương đương 132 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, trong vài tuần qua, vàng đã tăng trưởng khá mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, dù có biến động nhẹ trong vài ngày qua song vàng vẫn giữ xu hướng tăng ổn định vì các giá trị cơ bản cung cấp năng lượng cho vàng vẫn còn nguyên. Đó là lãi suất giảm, sức nóng từ địa chính trị, đồng USD yếu cũng như lực cầu mạnh của quỹ ETF vàng và các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất cho cú bật tăng mạnh mẽ của vàng đến từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa do thiếu hụt ngân sách hoạt động đã ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Thống kê mới nhất, nợ chính phủ Mỹ đã vượt quá 38.000 tỉ USD. Một khi nợ chính phủ Mỹ gia tăng sẽ tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế và đẩy lạm phát lên cao.

Các nhà đầu tư bắt đầu nhận ra rằng vàng vẫn là một trong số ít tài sản có thể bảo vệ sức mua của họ trong môi trường này.

Nhìn về phía trước, thị trường vàng sẽ tiếp tục có sự biến động. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lưu ý ngay cả ở mức giá trên 4.000 USD hiện nay, vàng vẫn rẻ so với các tài sản khác như cổ phiếu Mỹ, vốn vẫn đang giao dịch ở mức kỷ lục. Điều này ngụ ý là vàng sẽ sớm tăng tốc trong tương lai.

Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 796 USD/ounce, tương đương 25,5 triệu đồng/lượng.