Người mua vàng nên chú ý đến một yếu tố khác ngoài lạm phát 27/10/2025 14:13

(PLO)- Giá trị đầu tư của vàng không chỉ bị ảnh hưởng bởi lạm phát, người mua vàng cần nắm rõ các yếu tố khác để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Giá vàng thế giới hôm nay (27-10) chạm mức 4.077 USD/ounce, tương đương 130,5 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vàng thường được gọi là tài sản phòng hộ lạm phát, nhưng điều đó không có nghĩa là luôn luôn bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự gia tăng giá cả. Trong một số giai đoạn, giá vàng tăng cùng với lạm phát, nhưng ở những giai đoạn khác, nó hầu như không biến động hoặc thậm chí giảm.

Trong các giai đoạn trước đây khi lạm phát gây bất ngờ tăng cao, giá vàng đã nhanh chóng phục hồi sau các đợt sụt giảm, thường đạt mức cao mới khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn.

Liệu giá vàng tự động tăng khi lạm phát tăng?. Ảnh minh họa

Nhiều người cho rằng giá vàng tự động tăng khi lạm phát tăng, nhưng điều thực sự quan trọng tác động đến giá vàng là lãi suất thực, hay lãi suất sau khi đã tính đến lạm phát.

Khi lãi suất thực giảm, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn. Đó là vì vàng không trả lãi suất hay cổ tức, nên khi các lựa chọn thay thế đó giảm giá trị, các nhà đầu tư thường chuyển tiền sang vàng.

Dù lạm phát có ảnh hưởng đến giá vàng, nhưng một loạt các yếu tố khác cũng có tác động. Đó là sức mạnh của đồng USD, các quyết định của ngân hàng trung ương, nhu cầu toàn cầu và tâm lý nhà đầu tư. Nói cách khác, giá vàng bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ hơn là chỉ lạm phát, mặc dù lạm phát đóng một vai trò quan trọng.

Đối với các nhà đầu tư mới, điều này có nghĩa là rủi ro nếu chỉ dựa vào vàng để bảo vệ tiền khỏi lạm phát. Thay vào đó, hãy xem vàng như một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn. Vàng là thứ có thể giúp cân bằng danh mục đầu tư khi nền kinh tế không thể đoán trước, nhưng không phải là một sự đảm bảo tuyệt đối.