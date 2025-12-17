Chu kỳ tăng giá của vàng và bạc có thể sắp kết thúc? 17/12/2025 08:56

(PLO)- Ông Avi Gilburt, nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu, người từng dự báo chính xác đỉnh vàng năm 2011 và đáy năm 2015, cho rằng chu kỳ tăng giá của vàng và bạc sắp kết thúc.

Sau một trong những chu kỳ tăng giá mạnh nhất của kim loại quý trong nhiều thập kỷ, thị trường vàng và bạc đang tiến đến giai đoạn quyết định. Giai đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn mà còn định hình toàn bộ xu hướng trong năm 2026.

Kịch bản nào cho giá vàng vào năm 2026?

Theo ông Avi Gilburt, người sáng lập ElliottWaveTrader, đợt tăng giá bắt đầu từ vùng đáy 2015-2016 (1.100 - 1.300 USD/ounce) đang đi vào chặng cuối. Dù giá còn dư địa tăng trong những tháng tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm thế cho một chu kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm, có thể khởi phát ngay từ năm sau.

"Đây không phải là điểm khởi đầu của một xu hướng mới. Nhiều khả năng chúng ta đang đứng trước hồi kết của một chu kỳ rất dài", ông Gilburt nhấn mạnh.

Ông cho rằng chu kỳ tăng hiện tại xuất phát từ giai đoạn điều chỉnh sâu sau năm 2015, khi dòng vốn ETF bị rút mạnh và sự quan tâm của nhà đầu tư suy giảm. Sau gần một thập kỷ phục hồi, chu kỳ này đang có dấu hiệu cạn lực.

Ông Gilburt nhận định: "Tôi tin rằng chúng ta đang tiến rất gần giai đoạn cuối của chu kỳ tăng. Năm 2026 có thể đánh dấu điểm kết thúc của chu kỳ dài hạn đối với vàng và bạc, trước khi bước vào một thị trường giá xuống kéo dài nhiều năm".

Quan điểm này đi ngược với niềm tin phổ biến rằng kim loại quý là kênh phòng hộ bền vững. Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng giá vàng và bạc vận động theo chu kỳ riêng, phần lớn không phụ thuộc vào các lập luận kinh tế vĩ mô quen thuộc.

Liệu chu kỳ tăng của vàng, bạc sắp kết thúc. Ảnh minh họa

Với vàng đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ mới trên 4.300 USD/ounce, ông Gilburt cho rằng diễn biến ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào cuộc "giằng co" kỹ thuật.

Mốc 4.383 USD/ounce được xem là vùng kháng cự then chốt. Nếu không vượt qua mức này, giá vàng có thể đối mặt nhịp điều chỉnh sâu về vùng 3.800 USD/ounce. Tuy vậy, ông nhấn mạnh đây chưa phải tín hiệu kết thúc xu hướng tăng.

Nếu kịch bản giảm xảy ra, đó có thể là cơ hội mua tốt. Thị trường vẫn có thể chứng kiến thêm một nhịp tăng mạnh cuối cùng. Nếu vàng vượt vùng kháng cự thuyết phục, giá có thể tiếp cận đỉnh lịch sử, thậm chí sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce nhưng khả năng chinh phục trọn vẹn ngưỡng này không cao.

Sau nhịp tăng cuối cùng đó, thị trường nhiều khả năng bước vào chu kỳ điều chỉnh dài hạn, với vùng giá quanh 2.000 USD/ounce dần trở thành điểm cân bằng mới.

Bạc biến động mạnh, cơ hội lớn

So với vàng, bạc có mức biến động lớn hơn. Theo ông Gilburt, giá bạc hiện đã đi vào vùng thấp trong các mục tiêu dài hạn. Nếu vùng hỗ trợ hiện tại được duy trì, xu hướng tăng vẫn còn cơ hội tiếp diễn.

"Tôi không cho rằng câu chuyện đã kết thúc. Mục tiêu lý tưởng của tôi nằm trong vùng 75-80 USD/ounce. Để đạt mức này, bạc có thể cần nhịp điều chỉnh về 43-47 USD/ounce nhằm tạo nền cho đợt tăng cuối. Nếu giá bứt phá lên 75-80 USD/ounce, đó nhiều khả năng sẽ là đỉnh chu kỳ", ông nói.

Dù nhận định bi quan về triển vọng dài hạn gây chú ý, ông Gilburt không khuyến nghị từ bỏ vàng hay bạc. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ vị trí trong chu kỳ. Những tháng tới có thể là cơ hội cuối cùng để tận dụng xu hướng tăng, đặc biệt với bạc.

Lịch sử cho thấy thời điểm nguy hiểm nhất thường đến khi niềm tin đạt đỉnh ngay trước khi chu kỳ đảo chiều. Nếu dự báo đúng, năm 2026 có thể là dấu mốc buộc thị trường kim loại quý trải qua giai đoạn điều chỉnh đầy thử thách.