Giá vàng thế giới hạ kéo giá vàng miếng SJC mất hơn 3,5 triệu đồng/lượng trong tuần 25/10/2025 09:21

(PLO)- Giá vàng thế giới giao ngay lập kỷ lục 4.381,21USD/ounce, nhưng đã hạ hơn 6% bởi nhiều nhà đầu tư chốt lời, cũng như dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ nhẹ. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 0,2% xuống 4.118,29USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 0,2% xuống 4.137,8USD/ounce.

Trong tuần qua, dù giá vàng thế giới và trong nước ghi nhận nhiều phiên biến động rất mạnh, nhiều người dân vẫn giao dịch vàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới vẫn còn nhiều “lực đỡ”

Nguyên nhân trực tiếp đằng sau sự điều chỉnh của giá vàng thế giới, theo lý giải của các chuyên gia, là kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Tính cả tuần qua, giá vàng thế giới có tuần hạ đầu tiên trong 10 tuần gần nhất.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, phân tích: “Giá vàng và giá bạc thế giới tăng khi chỉ số CPI Mỹ tháng 9 được công bố thấp hơn so với kỳ vọng, tuy nhiên thông tin đó không đủ để ngăn chặn hoàn toàn làn sóng bán tháo đã diễn ra suốt cả tuần qua”.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay lập kỷ lục 4.381,21USD/ounce, tuy nhiên từ đó đến nay đã hạ hơn 6% bởi nhiều nhà đầu tư chốt lời. Cùng với đó, dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt khiến cho nhu cầu với tài sản an toàn giảm bớt.

Số liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng 9 tăng 3%, thấp hơn so với kỳ vọng 3,1% của các chuyên gia.

Khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong tuần sau hiện giờ đã trở nên chắc chắn, ngoài ra có thể còn một đợt hạ lãi suất khác trong tháng 12.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không mang lại lợi suất như vàng.

Căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới dường như có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh. Nhà Trắng Mỹ vào ngày thứ Năm xác nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần tới, trước thềm quy định tăng thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực.

Trưởng bộ phận chiến lược tại quỹ Blue Line Futures, ông Phillip Streible, phân tích: “Nếu giá vàng thế giới rơi xuống dưới mốc 4.000USD/ounce, chắc chắn sẽ có thêm các hoạt động bán tháo, giá vàng thế giới sau đó có thể rớt xuống mốc 3.850USD/ounce”.

Giá vàng thế giới đã tăng 55% trong năm nay bởi các yếu tố bất ổn địa chính trị và căng thẳng thương mại, làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương cũng như kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất.

Giá vàng miếng SJC hạ 3,8 triệu đồng/lượng trong tuần qua

Vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 147,20 – 149,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ nhẹ 300 nghìn đồng/lượng so với 24h trước và hạ 3,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 132,17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 146,10 – 148,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 146,20 – 149,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,00 – 153,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.082 – 26.352 đồng/USD (mua vào – bán ra).