Diễn biến bất ngờ khiến giá vàng thế giới tăng trở lại 24/10/2025 09:11

(PLO)- Giá vàng thế giới đã tăng 57% do căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất cơ bản đồng USD cũng như làn sóng mua vào các ngân hàng Trung ương.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1% lên 4.132,76USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 2% lên 4.145,60USD/ounce.

JP Morgan hiện dự báo giá vàng thế giới có thể đạt ngưỡng trung bình 5.055USD/ounce vào quý IV-2026. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới đã tăng 57% trong năm nay

Nguyên nhân quan trọng đẩy giá vàng thế giới tăng chính là những rủi ro về địa chính trị không khỏi khiến cho nhu cầu tài sản an toàn gia tăng, ngoài ra, nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ dự kiến công bố ngày thứ sáu.

Trước đó trong phiên giao dịch ngày thứ hai, giá vàng thế giới từng tăng rất mạnh và lập ngưỡng cao kỷ lục 4.381,21USD/ounce, tuy nhiên ngay trong phiên kế tiếp đó, giá vàng thế giới có phiên giảm sâu nhất trong 5 năm.

Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược thị trường kim loại tại Zaner Metals, ông Peter Grant, phân tích: “Tất cả những yếu tố cơ bản của thị trường đã đẩy giá vàng thế giới tăng trong năm nay hiện vẫn còn nguyên. Đã có một số hoạt động mua vào ngay khi giá rẻ”.

Giá vàng thế giới đã tăng 57% do căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất cơ bản đồng USD cũng như làn sóng mua vào các ngân hàng Trung ương.

Thị trường hiện đang chuyển sự quan tâm sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến sẽ cho thấy hướng diễn biến của lạm phát Mỹ trước thềm cuộc họp bàn chính sách vào tuần tới. Số liệu này dự kiến sẽ cho thấy lạm phát lõi tại Mỹ duy trì ở ngưỡng 3,1%.

Thị trường vàng thế giới hiện đang dự báo về khả năng sẽ có một đợt hạ lãi suất 0,25% trong tháng 10 và thêm một lần hạ lãi suất 0,25% vào tháng 12.

Ngân hàng hàng đầu nước Mỹ JP Morgan hiện dự báo giá vàng thế giới có thể đạt ngưỡng trung bình 5.055USD/ounce vào quý IV-2026 bởi dự báo rằng nhu cầu của nhà đầu tư cũng như làn sóng mua vào của ngân hàng trung ương ước tính sẽ đạt khoảng 566 tấn/quý trong năm sau.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 147,50 – 149,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với 24h trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 132,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 146,20 – 148,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 146,90 – 149,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,50 – 153,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.122 – 26.352 đồng/USD (mua vào – bán ra).