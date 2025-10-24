Diễn biến bất ngờ khiến giá vàng thế giới tăng trở lại

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1% lên 4.132,76USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 2% lên 4.145,60USD/ounce.
Giá vàng thế giới đã tăng 57% trong năm nay
Nguyên nhân quan trọng đẩy giá vàng thế giới tăng chính là những rủi ro về địa chính trị không khỏi khiến cho nhu cầu tài sản an toàn gia tăng, ngoài ra, nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ dự kiến công bố ngày thứ sáu.
Trước đó trong phiên giao dịch ngày thứ hai, giá vàng thế giới từng tăng rất mạnh và lập ngưỡng cao kỷ lục 4.381,21USD/ounce, tuy nhiên ngay trong phiên kế tiếp đó, giá vàng thế giới có phiên giảm sâu nhất trong 5 năm.
Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược thị trường kim loại tại Zaner Metals, ông Peter Grant, phân tích: “Tất cả những yếu tố cơ bản của thị trường đã đẩy giá vàng thế giới tăng trong năm nay hiện vẫn còn nguyên. Đã có một số hoạt động mua vào ngay khi giá rẻ”.
Giá vàng thế giới đã tăng 57% do căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất cơ bản đồng USD cũng như làn sóng mua vào các ngân hàng Trung ương.
Thị trường hiện đang chuyển sự quan tâm sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến sẽ cho thấy hướng diễn biến của lạm phát Mỹ trước thềm cuộc họp bàn chính sách vào tuần tới. Số liệu này dự kiến sẽ cho thấy lạm phát lõi tại Mỹ duy trì ở ngưỡng 3,1%.
Thị trường vàng thế giới hiện đang dự báo về khả năng sẽ có một đợt hạ lãi suất 0,25% trong tháng 10 và thêm một lần hạ lãi suất 0,25% vào tháng 12.
Ngân hàng hàng đầu nước Mỹ JP Morgan hiện dự báo giá vàng thế giới có thể đạt ngưỡng trung bình 5.055USD/ounce vào quý IV-2026 bởi dự báo rằng nhu cầu của nhà đầu tư cũng như làn sóng mua vào của ngân hàng trung ương ước tính sẽ đạt khoảng 566 tấn/quý trong năm sau.
Giá vàng miếng SJC biến động mạnh
Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 147,50 – 149,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với 24h trước.
Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 132,60 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 146,20 – 148,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 146,90 – 149,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,50 – 153,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.122 – 26.352 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Doanh nghiệp kinh doanh vàng duy nhất trên sàn chứng khoán công bố doanh thu đạt trên 25.300 tỉ đồng
Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu thuần đạt 25.353 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỉ đồng.
Theo báo cáo kinh doanh vừa công bố, riêng trong quý 3 năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỉ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỉ đồng (tăng 129,7% so với cùng kỳ).
Trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù sức mua thị trường trang sức yếu do giá vàng tăng cao, doanh thu bán lẻ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 5,1% so với cùng kỳ.
Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 9 tháng năm 2025 đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ vào sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỉ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 65,6%, tăng 11,1 điểm phần trăm so với mức 54,5% của 9 tháng năm 2024. Đồng thời, giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng và PNJ kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.