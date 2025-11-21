Thông tin mới này khiến người mua vàng phải cân nhắc 21/11/2025 10:42

(PLO)- Người mua vàng sớm chứng kiến giá vàng có nhiều biến động, thông tin dự báo mới khiến người mua vàng phải cân nhắc.

Giá vàng thế giới hôm nay (21-11) chạm mức 4.055 USD/ounce, tương đương 130 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, giá vàng mất gần 50 USD/ounce, tương đương 1,6 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm nhẹ vì thị trường đang đánh giá không nhiều kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tới.

Tuy nhiên, Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đang có nhiều lạc quan với kim loại quý này trong năm 2026.

Ngân hàng UBS nhận định: "Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu vàng sẽ tăng thêm trong năm 2026 bởi các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed, lợi suất thực thấp hơn, bất ổn địa chính trị tiếp diễn và những thay đổi trong môi trường chính sách nội địa Mỹ".

Các nhà phân tích UBS cho rằng triển vọng tài khóa của Mỹ xấu đi có thể sẽ hỗ trợ hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cũng xác nhận hiện hoạt động mua vàng đang rất mạnh, tăng tốc từ cả ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân.

Ngân hàng UBS dự báo giá vàng sẽ chạm mức 4.900 USD/ounce, tương đương 157 triệu đồng/lượng vào giữa năm 2026.