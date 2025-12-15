Lý giải nhiều điều kỳ lạ đang diễn ra trên thị trường chứng khoán 15/12/2025 17:56

(PLO)-Nhiều yếu tố đang tác động không nhỏ lên thị trường chứng khoán.

Phiên giao dịch hôm nay (15-12) được kỳ vọng là cú hích mạnh mẽ sau cú lao dốc mất đến 52 điểm vào cuối tuần qua.

​Thực tế, phiên sáng có lúc VN-Index tăng hơn 16 điểm nhưng không giữ được đà hưng phấn. Điểm số sau đó giảm dần đều. Thanh khoản cạn kiệt khiến VN-Index thiết lập cú giảm điểm lần thứ 5 liên tiếp.

​Kết phiên, VN-Index mất 0,88 điểm, lùi về mức 1.646 điểm. Giá trị thanh khoản đạt hơn 18.000 tỉ đồng.

​Theo giới phân tích, thị trường đảo chiều do các cổ phiếu vốn hóa lớn không còn động lực tăng trưởng mạnh. Mặt khác, dòng tiền rẻ không còn dồi dào cũng ảnh hưởng đến chứng khoán.

​Ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch AFA Group, cho biết dù VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,88 điểm nhưng áp lực bán vẫn còn lớn. Số mã giảm vẫn áp đảo với 188 mã, so với 126 mã tăng.

​"Trong bối cảnh lãi suất tăng và thanh khoản ngân hàng gặp khó, các tài sản rủi ro phải đối diện biến động lớn. Cụ thể, thị trường cổ phiếu đang chịu sức ép mạnh mẽ", ông Long nói.

​Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định vấn đề cốt lõi của thị trường là mức độ biến động mạnh. Nguyên nhân do sự chi phối của nhà đầu tư cá nhân, nhóm chiếm 85-95% giá trị giao dịch.

​Ông Hải nhấn mạnh để giảm thiểu rủi ro, cần coi tái cơ cấu nhà đầu tư là trọng tâm. Cụ thể, việc tăng tỉ trọng các định chế đầu tư chuyên nghiệp như quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm là giải pháp chiến lược để ổn định thị trường.

​Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), cho biết Việt Nam hiện có hơn 11,6 triệu tài khoản chứng khoán. Con số này đã vượt mục tiêu Chính phủ đề ra cho năm 2030. Riêng tài khoản phái sinh đạt khoảng 2,5 triệu.

​Tuy nhiên, điểm yếu cốt lõi là 90% tài khoản thuộc về nhà đầu tư cá nhân, dẫn đến sự thiếu hụt các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Nếu chỉ dựa vào nhà đầu tư cá nhân, thị trường sẽ biến động lớn do các yếu tố tâm lý và tài chính hành vi.

​Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư. Mục tiêu hướng tới việc các nhà đầu tư chuyên nghiệp chiếm 20-30% thị phần.