Tại sao đột nhiên có quá nhiều tỉ phú tự thân dưới 30 tuổi? 03/01/2026 17:52

(PLO)- Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) và sự phát triển của các nền tảng thị trường dự đoán, thế giới đang chứng kiến số lượng tỉ phú tự thân dưới 30 tuổi tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê mới nhất, hiện có 13 tỉ phú tự thân ở độ tuổi 20, gần gấp đôi kỷ lục trước đó là 7 người được ghi nhận vào năm 2022. Điểm chung của làn sóng tỉ phú trẻ này nằm ở những lĩnh vực công nghệ còn khá mới mẻ cách đây chưa đầy một thập kỷ, đặc biệt là AI và các mô hình thị trường dự đoán.

Làn sóng tỉ phú U30 tăng vọt

Một dấu mốc đáng chú ý diễn ra vào ngày 7-10, khi Intercontinental Exchange, công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán New York, công bố khoản đầu tư 2 tỉ USD vào Polymarket.

Thương vụ này đưa định giá của nền tảng thị trường dự đoán lên khoảng 9 tỉ USD, đồng thời giúp Shayne Coplan, nhà sáng lập 27 tuổi của Polymarket, trở thành tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, vị trí này chỉ được giữ trong thời gian ngắn. Khoảng 20 ngày sau, ba nhà đồng sáng lập 22 tuổi của startup AI Mercor đã vượt lên, trở thành những tỉ phú tự thân trẻ nhất từng được ghi nhận. Với khối tài sản đạt mức tỉ USD ở tuổi 22, bộ ba này đạt cột mốc sớm hơn cả Mark Zuckerberg, người trở thành tỉ phú ở tuổi 23 cách đây 17 năm. Chia sẻ với Forbes hồi tháng 10, một trong các nhà sáng lập Mercor cho biết thành công này vượt xa mọi dự đoán mà nhóm từng hình dung chỉ hai năm trước.

Đà tăng của các tỉ phú trẻ chưa dừng lại. Trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12, thêm 7 doanh nhân dưới 30 tuổi gia nhập danh sách tỉ phú tự thân. Đáng chú ý nhất là Luana Lopes Lara, 29 tuổi, đồng sáng lập Kalshi và là cựu vũ công ba lê người Brazil.

Infographic: Danh sách 13 tỉ phú tự thân dưới 30 tuổi. Thực hiện: MINH HOÀNG

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tỉ phú trẻ đang tạo ra bức tranh tương phản rõ rệt với những lo ngại lâu nay xoay quanh trí tuệ nhân tạo.

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng AI có thể thay thế một bộ phận lớn các công việc phổ thông, thực tế cho thấy công nghệ này đang mở ra những cơ hội kinh doanh hoàn toàn mới, đủ sức tạo ra khối tài sản hàng tỉ USD trong thời gian ngắn. Những lĩnh vực từng hầu như không tồn tại cách đây 10 năm nay lại trở thành bệ phóng cho các doanh nhân chưa đến 30 tuổi.

Nhìn lại danh sách Tỉ phú Thế giới do Forbes công bố hồi tháng 4, bức tranh khi đó vẫn khá khiêm tốn. Chỉ có hai doanh nhân dưới 30 tuổi góp mặt. Một là Alexandr Wang, 28 tuổi, nhà sáng lập Scale AI, người đã bán 49% cổ phần công ty cho Meta vào mùa hè vừa qua với mức định giá khoảng 14 tỉ USD và sau đó đảm nhận vai trò giám đốc trí tuệ nhân tạo tại Meta. Người còn lại là Ed Craven, 29 tuổi, doanh nhân người Australia hoạt động trong lĩnh vực nền tảng giải trí trực tuyến có yếu tố đặt cược.

Alexandr Wang, một trong những tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ảnh: TED

Trong nhóm 13 tỉ phú tự thân hiện nay, có 6 người ở ngoài nước Mỹ. Tarek Mansour, 29 tuổi, đồng sáng lập Kalshi, là một trường hợp tiêu biểu. Dù là công dân Mỹ, ông sinh ra tại California nhưng lớn lên tại Lebanon.

Ed Craven và Fabian Hedin, 26 tuổi, đồng sáng lập startup lập trình trí tuệ nhân tạo Lovable của Thụy Điển, là hai tỉ phú tự thân hiếm hoi dưới 30 tuổi xây dựng và điều hành doanh nghiệp bên ngoài Hoa Kỳ. Xét về quy mô tài sản, Alexandr Wang và Ed Craven hiện là hai doanh nhân trẻ giàu nhất, với giá trị tài sản lần lượt khoảng 3,2 tỉ USD và 2,8 tỉ USD.

Bên cạnh nhóm tỉ phú tự thân, thế giới hiện còn ghi nhận một nhóm lớn hơn gồm 17 tỉ phú dưới 30 tuổi thừa kế tài sản gia đình. Người trẻ nhất là Johannes von Baumbach, 20 tuổi, người thừa kế tập đoàn dược phẩm của Đức với khối tài sản ước tính 5,8 tỉ USD.

Tỉ phú trẻ bùng nổ, nhưng vẫn là thiểu số trong thế giới siêu giàu

Dù số lượng tỉ phú trẻ tăng nhanh trong thời gian ngắn, họ vẫn là những trường hợp đặc biệt hiếm hoi trong tầng lớp tỉ phú toàn cầu vốn có độ tuổi trung bình khá cao. Hiện có ít nhất 500 tỉ phú trên thế giới từ 80 tuổi trở lên, trong khi tuổi trung bình của hơn 3.100 tỉ phú toàn cầu là 67. Ngay cả trong một năm được xem là giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ nhất, yếu tố thời gian vẫn là ranh giới rõ ràng. Ba trong số các tỉ phú tự thân hiện đã 29 tuổi và sẽ sớm rời khỏi nhóm dưới 30 khi bước sang tuổi mới.

Sự bùng nổ của các tỉ phú trẻ cho thấy công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cùng các mô hình kinh doanh số mới, đang tái định hình con đường làm giàu nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh cũng cho thấy đây vẫn là những ngoại lệ hiếm hoi trong thế giới tài chính toàn cầu, nơi phần lớn tài sản khổng lồ vẫn nằm trong tay những người ở độ tuổi cao hơn.