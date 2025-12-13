Khởi động sáng kiến 18 triệu bảng Anh giúp ngư dân 8 tỉnh thành sống khỏe 13/12/2025 12:27

(PLO)- Dự án COAST sẽ kết nối kinh nghiệm chuyên môn toàn cầu giúp Việt Nam thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho ngư dân các tỉnh ven biển.

Chương trình Chuyển đổi bền vững, Thích ứng Khí hậu và Đại dương (COAST) vừa chính thức khởi động tại Hà Nội. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái biển Việt Nam. Sáng kiến COAST sẽ hỗ trợ ngư dân 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững.

Dự án kéo dài 5 năm với tổng vốn khoảng 18,2 triệu bảng Anh. Trong đó, Quỹ Hành tinh Xanh của Chính phủ Anh tài trợ 17,5 triệu Bảng và vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam là 0,69 triệu Bảng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10-2025.

COAST tập trung hỗ trợ các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương thông qua hợp phần trọng tâm COAST Facility. Chương trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các khoản tài trợ linh hoạt nhằm củng cố quản trị, phục hồi hệ sinh thái và cải thiện sinh kế cho ngư dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh chương trình thể hiện cam kết chung trong việc bảo vệ bờ biển, tăng cường năng lực chống chịu và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Đồng quan điểm, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng dự án sẽ kết nối kinh nghiệm chuyên môn toàn cầu giúp Việt Nam thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Dự án hướng đến 4 mục tiêu chính gồm: Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển; nâng cao khả năng thích ứng của nuôi trồng thủy sản; chuyển đổi sinh kế bền vững cho nhóm yếu thế (người nghèo, phụ nữ...) và nâng cao năng lực thực thi chính sách cấp quốc gia và địa phương.

Chương trình sẽ triển khai tại 8 tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Bão số 13 đã quét qua làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai khiến hàng chục căn nhà sụp đổ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Về tổ chức thực hiện, liên minh quốc tế do DAI Global UK đứng đầu sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (APMB) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Giám đốc Chương trình COAST Facility Ingrid Kelling bày tỏ mong muốn đồng hành cùng các đối tác để tạo ra đóng góp thiết thực cho cộng đồng và hệ sinh thái.