Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM về lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM liên quan đến lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.
Theo Sở Xây dựng, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục để trình Thường trực HĐND TP thông qua chủ trương trong tháng 1-2026.
Sau đó, trình HĐND TP thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND TP ban hành Quy định về Lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP. Trong đó bao gồm cả Nghị quyết của HĐND TP ban hành Quy định về Lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông trên địa bàn đặc khu Côn Đảo và khu vực Cần Giờ cũ) trong quý I-2026.
Trước đó, trong tháng 8-2025 và tháng 10-2025, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thảo liên quan đến Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM. Hiện Sở đang hoàn chỉnh Đề án để gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tháng 12-2025 và báo cáo UBND TP kết quả Đề án.
Về tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng báo cáo UBND TP như sau:
Đối với giai đoạn 1:
Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh Công văn gửi Sở Tài chính tiếp nhận kết quả nghiên cứu Đề án giai đoạn 1 về Chuyển đổi phương tiện VTHKCC bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP để cập nhật vào dự thảo điều chỉnh Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP (quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM).
Đối với giai đoạn 2:
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (chủ đầu tư) được giao triển khai xây dựng Đề án, đến nay đã hoàn thành.
Đề án bao gồm các nội dung:
- Lộ trình thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông;
- Các nhóm giải pháp về chính chính sách, về kỹ thuật và pháp lý để hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh (xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe khách và xe tải, phương tiện cá nhân, ô tô và phương tiện thuộc quản lý bởi các đơn vị hành chính công, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân... trên địa bàn TP.HCM mới);
- Thiết lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố, khu vực Cần Giờ và Côn Đảo.