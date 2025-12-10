Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM về lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh 10/12/2025 17:17

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM sẽ hoàn tất các thủ tục đối với Đề án chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh, trình Thường trực HĐND TP thông qua chủ trương trong tháng 1-2026.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM liên quan đến lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo mới nhất về việc chuyển đổi phương tiện xanh. Ảnh: VĂN THUẬN

Theo Sở Xây dựng, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục để trình Thường trực HĐND TP thông qua chủ trương trong tháng 1-2026.

Sau đó, trình HĐND TP thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND TP ban hành Quy định về Lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP. Trong đó bao gồm cả Nghị quyết của HĐND TP ban hành Quy định về Lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông trên địa bàn đặc khu Côn Đảo và khu vực Cần Giờ cũ) trong quý I-2026.

Trước đó, trong tháng 8-2025 và tháng 10-2025, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thảo liên quan đến Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM. Hiện Sở đang hoàn chỉnh Đề án để gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tháng 12-2025 và báo cáo UBND TP kết quả Đề án.

Về tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng báo cáo UBND TP như sau:

Đối với giai đoạn 1:

Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh Công văn gửi Sở Tài chính tiếp nhận kết quả nghiên cứu Đề án giai đoạn 1 về Chuyển đổi phương tiện VTHKCC bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP để cập nhật vào dự thảo điều chỉnh Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP (quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM).

Đối với giai đoạn 2:

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (chủ đầu tư) được giao triển khai xây dựng Đề án, đến nay đã hoàn thành.

Đề án bao gồm các nội dung: