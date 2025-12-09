TP.HCM hoàn thiện đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trong quý I-2026 09/12/2025 18:02

(PLO)- TP.HCM đang hoàn thiện đề án Kiểm soát khí thải, tập trung vào lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh và chính sách hỗ trợ phát triển mạng lưới trạm sạc an toàn, đồng bộ trên địa bàn thành phố.

Chiều ngày 9-12, báo Hà Nội Mới tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thông tích hợp và liền mạch - Giải pháp phát triển xanh bền vững”.

Phát biểu mở đầu, Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Minh Đức cho biết, trong bối chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội và TP.HCM - hai đô thị đặc biệt, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước đối mặt với áp lực gia tăng dân số, phương tiện cá nhân và ùn tắc giao thông kéo dài. Việc tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các loại hình là yêu cầu cấp thiết.

Tọa đàm sẽ phác họa bức tranh toàn cảnh về thực trạng hạ tầng giao thông tại TP.HCM; nêu lên những rào cản, vấn đề còn tồn đọng và tìm kiếm những giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy kết nối giao thông công cộng liền mạch, hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Minh Đức.

Chia sẻ về kế hoạch mở rộng sắp tới của các tuyến metro, bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Trưởng phòng Quản lý Đường sắt đô thị - Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP.HCM sau khi hợp nhất có 27 tuyến đường sắt đô thị. Mục tiêu giai đoạn 2025-2030 là đưa vào xây dựng, hoàn thành 6 tuyến metro.

Một trong những khía cạnh đột phá nhất là việc khai thác quỹ đất gần các ga metro và các trục giao thông lớn để tạo nguồn thu cho ngân sách. Ước tính, có khoảng 1.800ha đất tiềm năng có thể mang về nguồn thu lớn (khoảng 7,8 tỉ USD) để tái đầu tư cho hạ tầng.

Cùng với đó, thành phố tiến hành các đề án phát triển giao thông công cộng, kiểm soát khí thải, xây dựng tổng thể mạng lưới hạ tầng trạm sạc. Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng hệ thống khung tiêu chuẩn cho trạm sạc, áp dụng tiêu chí bến xe xanh, công trình xanh…

Sở Xây dựng sẽ thực hiện đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, dự kiến hoàn thành quý I-2026. Nội dung của đề án bao gồm: Quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố; ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển trạm sạc; đảm bảo hệ thống trạm sạc phát triển đúng định hướng, an toàn và ổn định.

TP cũng sẽ cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại các vị trí an toàn để lắp trụ sạc; nghiên cứu tích hợp trụ sạc điện với trụ chiếu sáng; rà soát đất công, đất trống, công viên, bãi xe… để bố trí thêm vị trí lắp đặt các trụ sạc điện, tủ đổi pin.

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Trưởng phòng Quản lý Đường sắt đô thị - Sở Xây dựng TP.HCM.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, dù có metro, tỉ lệ đáp ứng của giao thông công cộng tại Hà Nội và TP.HCM hiện vẫn chỉ dao động quanh mức 10-15%, còn cách khá xa mục tiêu 27-31% vào năm 2030.

Nghịch lý là Việt Nam có những "đại lộ" metro hiện đại nhưng lại thiếu những "mao mạch" kết nối từ cửa nhà dân ra đến ga. Để giải quyết bài toán này, có một số kinh nghiệm tại Bangkok (Thái Lan) như chính quy hóa xe ôm thành hệ thống feeder (trung chuyển); phát triển giao thông công cộng quy mô nhỏ như các xe tuk-tuk điện chạy theo nhu cầu trong các khu vực dân cư để gom khách ra ga tàu điện; mô hình TOD phiên bản Việt, cần ưu tiên ngân sách cải tạo vỉa hè và làm mái che đi bộ trong bán kính 500m quanh các nhà ga để khuyến khích đi bộ...

Ngoài ra, tọa đàm cũng ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của các cơ quan quản lý, các chuyên gia về kinh tế, môi trường, đô thị để tìm ra hướng đi bền vững, góp phần hình thành đô thị có hệ thống giao thông liền mạch, hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.