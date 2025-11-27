Đồng Tháp: Nông nghiệp xanh làm trụ đỡ, công nghiệp tăng tốc dẫn dắt tăng trưởng 27/11/2025 14:09

(PLO)- Với định hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đồng Tháp đang phát triển kinh tế đúng hướng, nông nghiệp tiên phong kết hợp công nghiệp dẫn dắt, tạo nền tảng vững chắc, hướng tới phát triển xanh, hiện đại và bền vững.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tạo động lực tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Sau sáp nhập, tỉnh có diện tích gần 6.000 km² và dân số hơn 4,2 triệu người, mở ra không gian phát triển rộng lớn cùng nguồn nhân lực dồi dào. Lợi thế liên kết giữa vùng Đồng Tháp Mười, vùng biển Gò Công và các khu vực lân cận giúp tỉnh hình thành trục phát triển chiến lược, kết nối ĐBSCL với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Công nghiệp tăng tốc, động lực tăng trưởng mới của Đồng Tháp

Trong 11 tháng đầu năm 2025, khu vực công nghiệp của Đồng Tháp ghi nhận nhiều điểm sáng. Ngành chế biến – chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng 13,5% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, giúp duy trì nhịp tăng trưởng ổn định.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt hơn 22.000 tỉ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ, lũy kế 11 tháng đạt gần 228.000 tỉ đồng, bằng 89,42% kế hoạch năm, cho thấy sức mua và sự phục hồi của thị trường tiêu dùng. Hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì ổn định với kim ngạch tháng 11 ước đạt 810 triệu USD, lũy kế 11 tháng đạt 8,63 tỉ USD, bằng 93,82% kế hoạch năm, trong khi nhập khẩu tăng 11%, đạt 4,46 tỉ USD.

Về đầu tư công, Đồng Tháp được giao kế hoạch 16.393 tỉ đồng, đến ngày 14-11 đã giải ngân 8.777 tỉ đồng, đạt gần 66% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh thu hút 51 dự án đầu tư mới, trong đó có 13 dự án vốn nước ngoài, tổng vốn đăng ký đạt 21.294,52 tỉ đồng, tăng 26 dự án so cùng kỳ năm 2024. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.435, bằng 170,4% so với cùng kỳ; chi nhánh, địa điểm kinh doanh tăng tương ứng 191,2%. Hiện toàn tỉnh có khoảng 12.943 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo nền tảng bền vững cho phát triển công nghiệp và thương mại.

Nông nghiệp sinh thái làm trụ đỡ, hướng tới nền kinh tế nông nghiệp hiện đại

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và có chuyển biến tích cực. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; sản lượng rau màu và cây ăn trái tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác dự tính, dự báo và hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại được triển khai kịp thời nên sâu bệnh xuất hiện ở mức thấp. Tiêu thụ rau màu duy trì ổn định; giá rau màu tương đương cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cơ cấu sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Các ngành hàng chủ lực như lúa, cây ăn trái, rau màu, thủy sản, chăn nuôi đều duy trì mức tăng ổn định.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho biết: “Nông nghiệp Đồng Tháp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng để tạo đột phá trong giai đoạn tới”.

Từ quý IV/2025, Đồng Tháp tiếp tục triển khai vụ lúa đông xuân 2025 – 2026 đúng lịch thời vụ, bảo đảm nguồn nước và phòng chống hạn mặn. Tỉnh đẩy mạnh phát triển lúa chất lượng cao, phù hợp mục tiêu chương trình “1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL”.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển vùng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường giám sát vùng nguyên liệu và nâng chất sản phẩm OCOP. Hoạt động hợp tác xã được củng cố theo hướng gắn với chuỗi giá trị, hướng tới thị trường xuất khẩu bền vững.

Đồng Tháp cũng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh kết hợp du lịch trải nghiệm, tạo thêm giá trị gia tăng cho nông thôn.

Với định hướng phát triển xanh, hiện đại và bền vững, Đồng Tháp không chỉ giữ vai trò trụ đỡ kinh tế mà đang trở thành động lực mới của vùng. Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy tỉnh đang đi đúng hướng, tạo nền tảng vững chắc để vươn lên nhóm đầu của ĐBSCL và hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành địa phương đáng sống, đáng đầu tư.