Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu nộp ngân sách khoảng 2.350 tỉ đồng 18/12/2025 17:53

(PLO)- Năm 2025, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu nộp ngân sách vượt chỉ tiêu 220 tỉ đồng, sắp phát hành vé số có mã QR và chuẩn bị phương án sáp nhập theo định hướng.

Ngày 18-12, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Nộp ngân sách vượt dự toán 220 tỉ đồng

Báo cáo cho thấy trong năm 2025, hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam và Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì ổn định, tăng trưởng nhờ thị trường tin tưởng.

Tuy nhiên, đơn vị cũng đối mặt nhiều thách thức khách quan như sự cạnh tranh từ các loại hình trò chơi có thưởng khác, rủi ro từ nạn làm giả vé số và lô đề bất hợp pháp. Việc sắp xếp lại các công ty xổ số theo chủ trương chung cũng là bài toán lớn.

Trong bối cảnh đó, công ty đã linh hoạt khai thác thuận lợi, khắc phục khó khăn để duy trì đà tăng trưởng.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu nhận hoa chúc mừng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: TD

Kết quả năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh số phát hành hơn 7.167 tỉ đồng; tổng doanh thu tiêu thụ hơn 7.176 tỉ đồng (đạt 100,37% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 866 tỉ đồng. Đến cuối năm, hệ thống có 106 đại lý. Về nghĩa vụ ngân sách, công ty nộp ước tính 2.350 tỉ đồng, vượt 220 tỉ đồng so với chỉ tiêu UBND Thành phố giao (vượt 10,33%).

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố giao. Trong đó, đơn vị phấn đấu nộp ngân sách vượt 5-10% kế hoạch.

Phát hành mẫu vé số mới có mã QR chống làm giả

Nhiệm vụ trọng tâm là cải tiến chất lượng tờ vé, ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số, tăng cường bảo mật để khẳng định thương hiệu và uy tín vé số Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, từ kỳ vé 01A/2026 (ngày 6-1-2026), công ty sẽ phát hành mẫu vé mới sử dụng công nghệ in kỹ thuật số có mã QR định danh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng biểu dương thành tích xuất sắc mà tập thể công ty và hệ thống đại lý đạt được.

"Kết quả này có ý nghĩa vô cùng to lớn, trực tiếp bổ sung nguồn lực phục vụ các mục tiêu an sinh xã hội, giáo dục, y tế và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho Thành phố", ông Dũng đánh giá.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Công ty TNHH MTV XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TD

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị năm 2026, công ty tập trung đổi mới sản phẩm, phát triển thị trường bền vững và chống giả. Đơn vị cần khẩn trương ứng dụng hiệu quả công nghệ in kỹ thuật số và mã QR định danh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu công ty chủ động phối hợp cùng các Công ty XSKT TP.HCM, Bình Dương xây dựng, hoàn thiện phương án sáp nhập ba công ty theo định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính. Việc này nhằm tận dụng cơ sở vật chất, quản lý chặt hệ thống đại lý và ổn định nguồn thu ngân sách.