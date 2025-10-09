Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025: Tôn vinh văn hóa đọc 09/10/2025 14:05

Ngày 9-10, tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, TP.HCM) đã khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025.

Sự kiện nhằm tôn vinh tinh thần đọc và viết sách trong cộng đồng doanh nhân, đồng thời lan tỏa giá trị tri thức trong hoạt động kinh doanh.

Đây là chương trình thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam), Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM và Hội đồng Sách Doanh nhân, được tổ chức từ năm 2020.

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2025) và 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2025).

Tuần lễ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ vinh danh “Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết”; công bố “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp”; triển lãm sách “Bác Hồ với doanh nhân, doanh nghiệp”; các tác phẩm trong “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp”.

Khách tham quan tìm hiểu các tác phẩm sách do Doanh nhân viết được giới thiệu tại Đường sách. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, chia sẻ: “Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để doanh nhân tiếp cận gần hơn với sách, đồng thời khuyến khích họ chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị. Từ đó lan tỏa cảm hứng học tập suốt đời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đánh giá cao chương trình khi được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa.

Ông Minh nhấn mạnh, Trung ương và TP.HCM từ lâu đã có chủ trương đẩy mạnh văn hóa đọc, trong đó Đường sách TP.HCM là một trung tâm quan trọng để lan tỏa tinh thần này đến mọi tầng lớp nhân dân. Việc này nhằm khuyến khích người dân đọc sách để nâng cao tri thức, góp phần vào sự phát triển chung.

“Văn hóa đọc không chỉ giúp người lao động mở rộng kiến thức để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh mà còn làm giàu cho nền kinh tế đất nước. Sứ mệnh của cộng đồng doanh nhân không chỉ là làm giàu về vật chất mà còn phải làm giàu tri thức cho người lao động” - ông Minh nói.