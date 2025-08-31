Đắk Lắk: Hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỉ đồng 31/08/2025 09:23

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị trực thuộc vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 31-7, có 1.367 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế, các khoản thu gần 120 tỉ đồng.

Thuế tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NV

Trong đó, đơn vị nợ thuế nhiều nhất là Trung tâm Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk nợ hơn 14 tỉ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Tuấn Nhân nợ hơn 7,1 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư Cao Nguyên nợ hơn 5,5 tỉ đồng, Công ty TNHH Minh Sáng nợ hơn 4,8 tỉ đồng…

Theo Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 31-7, có 27 người nợ thuế tổng cộng hơn 11,8 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 1.5 nợ nhiều nhất với hơn 8,8 tỉ đồng

Theo Thuế cơ sở 10 tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 30-6, có 21 doanh nghiệp, cá nhân ở tỉnh Phú Yên cũ nợ thuế và các khoản thu gần 4 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Quân Phú Yên nợ nhiều nhất với hơn 1,3 tỉ đồng.