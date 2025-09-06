Trao giải cuộc thi 'Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình' 06/09/2025 14:08

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” do Báo Phụ nữ TP.HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức đã thổi bùng ngọn lửa hiếu nghĩa của những doanh nhân.

Sáng 6-9, Báo Phụ nữ TP.HCM và Hội Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp trao giải cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” lần thứ nhất.

Dự lễ có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức và Tổng Biên tập báo Phụ nữ TP.HCM Lý Việt Trung trao giải Đặc biệt. Ảnh: THÀNH LÂM

Cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” lần thứ nhất được phát động từ tháng 11-2024 nhằm phát huy tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam mới và lan tỏa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của lối sống hiếu đạo.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Sài Gòn trao giải Nhất. Ảnh: THÀNH LÂM

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 12 bài viết để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất trị, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải khuyến khích và giải thưởng bài viết được yêu thích nhất.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (bìa phải) trao giải. Ảnh: THÀNH LÂM

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh đây không chỉ là một cuộc thi, một sân chơi mà còn là một hành trình chạm vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi chúng ta, cuộc thi đã thổi bùng ngọn lửa hiếu nghĩa của những doanh nhân, giúp nó bừng sáng trong cộng đồng.

Ông Dương Anh Đức bày tỏ doanh nhân vốn rất bộn bề công việc với những con số tưởng chừng khô khan nhưng đằng sau đó là những trái tim rộn ràng yêu thương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại chương trình. Ảnh: THÀNH LÂM

“Tôi đã đọc những bài dự thi và cảm nhận ở đó không chỉ là lòng hiếu thảo mà còn là tình yêu chung thủy với người bạn đời, là sự kiên nhẫn dạy dỗ con cái… Các doanh nhân ấy không chỉ làm giàu cho đất nước bằng thành quả kinh tế, mà còn làm giàu cho xã hội bằng những giá trị nhân văn, bằng trái tim biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương” – ông Đức nói.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: THÀNH LÂM

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh lễ trao giải diễn ra đúng vào mùa Vu Lan – mùa báo hiếu để cùng nhau nhắc lại đạo lý ngàn đời: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Buổi lễ trao giải không chỉ là sự tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng hãy biết lắng lòng, trân trọng chữ Hiếu – với gia đình, với cộng đồng, với Tổ quốc.

Dịp này, Báo Phụ nữ TP.HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn đã phát động Cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” lần thứ hai. Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 20-10-2025 đến ngày 30-4-2026.