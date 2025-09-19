Công ty nhựa Bình Minh Việt đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 19/09/2025 14:51

(PLO)- Cục Sở hữu trí tuệ đã có quyết định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với Công ty nhựa Bình Minh Việt; bản án sơ thẩm và phúc thẩm xử Bình Minh Việt thắng kiện vẫn đang có hiệu lực pháp luật.

Liên quan đến vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa hai nhãn hiệu ống nhựa Bình Minh và ống nhựa Bình Minh Việt, mới đây (ngày 11-9), Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Quyết định 203462/QĐ-SHTT công nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nhựa Bình Minh Việt, kèm theo đó là cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 570005 đối nhãn hiệu của công ty này.

Quyết định công nhận quyền sở hữu trí tuệ và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty nhựa Bình Minh Việt dựa trên đơn đề nghị của doanh nghiệp này vào ngày 28-11--2022.

Nhãn hiệu của Công ty Nhựa Bình Minh Việt chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận. Ảnh: HĐ

Như PLO đã đưa tin đây là vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty CP Nhựa Bình Minh và bị đơn là Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt đã kéo dài nhiều năm và mới có phán quyết cuối cùng bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật hồi tháng 4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Nội dung vụ án thể hiện nguyên đơn phát hiện Công ty nhựa Bình Minh Việt có hành vi sử dụng tên và sản xuất các sản phẩm ống nhựa PVC gắn dấu hiệu “BÌNH MINH VIỆT” tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Công ty Bình Minh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh”.

Từ đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm, loại bỏ dấu hiệu “Bình Minh” trên sản phẩm và phương tiện kinh doanh; ngừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm; xin lỗi công khai và không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn.

Nhà máy sản xuất của Công ty nhựa Bình Minh Việt. Ảnh: AT

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định logo nhãn hiệu giữa nguyên đơn và bị đơn không trùng lặp, không giống nhau. Đồng thời, tên của hai doanh nghiệp cũng thể hiện rõ ràng, dễ phân biệt, không gây nhầm lẫn nên không có cơ sở cho rằng bị đơn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn. Từ đó, tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Xét xử phúc thẩm vào tháng 4-2025, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh Việt là “Logo BVM - ống nhựa PVC-U - Tiêu chuẩn - SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN NHUA BINH MINH VIET 176/14B Nguyen Thi Thap phuong Binh Thuan quan 7 TPHCM”, còn nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh là “Logo BM - NHUA BINH MINH. Sản xuất tại C1-6-C1-80 Duong Vinh Lọc 2. KCN Vinh Lọc 2”.

Đối chiếu logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn là hoàn toàn khác, không trùng lặp nhau nên không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

Logo, nhãn hàng in trên ống nhựa của hai bên đều có dấu hiệu “BÌNH MINH” nhưng logo, nhãn hàng in kích thước kiểu chữ và nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra theo Công văn số 77499 của Cục Sở hữu trí tuệ đã xác định: “Nhãn hiệu yêu cầu đăng ký của bị đơn không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện với nhãn hiệu của nguyên đơn”. Vì vậy, tên riêng của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt và nhãn hiệu in trên sản phẩm của công ty này không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện của các sản phẩm của nguyên đơn.