Cuộc chiến pháp lý giữa nhựa Bình Minh và Bình Minh Việt 11/08/2025 05:25

(PLO)- Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm cùng chung nhận định tên gọi và nhãn hiệu của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Vụ kiện liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty CP Nhựa Bình Minh và bị đơn là Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt dù đã có phán quyết phúc thẩm nhưng vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tranh chấp giữa Bình Minh và Bình Minh Việt

Theo đơn khởi kiện, Công ty CP Nhựa Bình Minh đăng ký doanh nghiệp (DN) lần đầu vào năm 2004, được biết đến là một trong những DN tiên phong trong ngành sản xuất vật liệu nhựa.

Nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh” được đăng ký bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Sau đó, Công ty Bình Minh phát hiện Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt có hành vi sử dụng tên DN và sản xuất các sản phẩm ống nhựa PVC gắn dấu hiệu “BÌNH MINH VIỆT” tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Công ty Bình Minh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh”.

Việc sử dụng cụm từ “Nhựa Bình Minh Việt” cho sản phẩm ống nhựa gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa cũng như gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh” thuộc sở hữu của Công ty Bình Minh hiện đang được bảo hộ.

Trụ sở Công ty CP Nhựa Bình Minh (trái) và trụ sở Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt. Ảnh: HĐ

Theo yêu cầu giám định từ nguyên đơn, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN đã ban hành các kết luận giám định kết luận dấu hiệu “NHỰA BÌNH MINH” và logo “BVM, ảnh” mà Công ty Bình Minh Việt sử dụng trong tên DN, gắn lên sản phẩm ống nhựa PVC là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu của Công ty Bình Minh.

Từ đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm, loại bỏ dấu hiệu “Bình Minh” trên sản phẩm và phương tiện kinh doanh; ngừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm; xin lỗi công khai và không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn.

Về phía bị đơn, đơn vị này cho rằng tên Công ty “Bình Minh Việt” hoàn toàn không trùng và không gây nhầm lẫn với tên của công ty nguyên đơn.

Đối với nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh Việt là tuân thủ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021) về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa. Cụ thể, nhãn hàng hóa phải có “Logo - Tên hàng hóa - Tiêu chuẩn - Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa”.

Hơn nữa, phía bị đơn cho rằng logo BVM mà phía mình sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và có quyết định chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ.

Từ đó, bị đơn cho rằng Công ty Bình Minh Việt được thành lập và hoạt động hợp pháp; tên gọi của Công ty Bình Minh Việt không trùng, không gây nhầm lẫn với tên DN khác nên được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ; nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh Việt đáp ứng quy định về nhãn hàng, hoàn toàn tuân thủ pháp luật.

Đồng thời, phía bị đơn còn có yêu cầu phản tố buộc nguyên đơn chấm dứt tất cả hành vi ngăn cản hoạt động bình thường của Công ty Bình Minh Việt; buộc nguyên đơn xin lỗi công khai.

Nhãn hiệu nhựa của Công ty CP Nhựa Bình Minh (trái) và của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt. Ảnh: HĐ

Tòa sơ thẩm: Không có yếu tố gây nhầm lẫn

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7-2024, phía nguyên đơn đã rút lại hai trong số năm yêu cầu khởi kiện ban đầu. Một là buộc bị đơn tiến hành thay đổi tên DN, cụ thể là loại bỏ cụm từ “Bình Minh” trong tên riêng của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM; hai là buộc bị đơn có cam kết không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng dấu hiệu “Bình Minh” đối với nguyên đơn trong tương lai.

Xét việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện nên HĐXX TAND TP.HCM đã đình chỉ xét xử các yêu cầu này.

Tại phần nhận định, tòa sơ thẩm cho rằng logo nhãn hiệu giữa nguyên đơn và bị đơn không trùng lặp, giống nhau. Đồng thời, tên của hai DN cũng thể hiện rõ ràng, dễ phân biệt, không gây nhầm lẫn nên không có cơ sở cho rằng bị đơn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn.

Từ đó, tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải bỏ dấu hiệu “Bình Minh” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh. Cụ thể, HĐXX không chấp nhận việc buộc bị đơn ngừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên các thị trường truyền thống lẫn trực tuyến, đồng thời không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn phải công khai xin lỗi.

HĐXX sơ thẩm cũng không chấp nhận các yêu cầu phản tố từ phía bị đơn. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo.

Tòa phúc thẩm: Không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ

Xét xử phúc thẩm vào tháng 4-2025, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo HĐXX phúc thẩm, nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh Việt là “Logo BVM - ống nhựa PVC-U - Tiêu chuẩn - SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN NHUA BINH MINH VIET 176/14B Nguyen Thi Thap phuong Binh Thuan quan 7 TPHCM”, còn nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh là “Logo BM - NHUA BINH MINH. Sản xuất tại C1-6-C1-80 Duong Vinh Lọc 2. KCN Vinh Lọc 2”.

Đối chiếu logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn là hoàn toàn khác, không trùng lặp nhau nên không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo tòa, việc nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng nhãn hiệu “Nhựa Bình Minh Việt” lên sản phẩm ống nhựa của mình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa cũng như gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu của nguyên đơn là chưa có cơ sở. Vì theo logo, nhãn hàng in trên ống nhựa của hai bên đều có dấu hiệu “BÌNH MINH” nhưng logo, nhãn hàng in kích thước kiểu chữ và nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, các kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ mà nguyên đơn cung cấp không đủ cơ sở để làm căn cứ giải quyết vụ án vì mẫu vật tại thời điểm mang đi giám định không đúng nhãn hiệu hiện nay đang tranh chấp.

Mặt khác, theo Công văn số 77499 của Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (đại diện cho nguyên đơn) đã xác định: “Nhãn hiệu yêu cầu đăng ký của bị đơn không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện với nhãn hiệu của nguyên đơn”. Vì vậy, tên riêng của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt và nhãn hiệu in trên sản phẩm của công ty này không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện của các sản phẩm của nguyên đơn.

Trao đổi với PV, luật sư Trương Anh Tú (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn) cho biết sau phiên tòa phúc thẩm phía Công ty CP Nhựa Bình Minh đã kiến nghị Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Luật sư Tú cho rằng hai cấp tòa đã xác định sai đối tượng tranh chấp. Đối tượng khởi kiện ở đây là yếu tố Bình Minh Việt, Nhựa Bình Minh Việt gắn trên sản phẩm như ống nước, van cầu, lọ keo, trên phương tiện kinh doanh... nhưng tòa lại sử dụng thuật ngữ logo để giải quyết vấn đề nhãn hiệu.

Phía bị đơn - Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt cho rằng việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là quyền của nguyên đơn, còn đề nghị này có được chấp nhận hay không lại là chuyện khác.

“Còn hiện tại, án phúc thẩm vẫn đang có hiệu lực pháp luật và theo quy định, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức phải tôn trọng phán quyết này của tòa. Chúng tôi có cơ sở pháp lý vững chắc và đó cũng là lý do hai cấp tòa đã tuyên chúng tôi thắng kiện” - đại diện Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt nói.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc khi vụ án có diễn tiến mới.