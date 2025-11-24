Đề xuất về các loại ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ 24/11/2025 11:16

(PLO)-Miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô xe cứu thương, xe chữa cháy và nhiều loại xe khác.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô (Dự thảo).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho Dự thảo quy định về việc thu phí sử dụng đường bộ. Ảnh: TN

Dự thảo Nghị định áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí sử dụng đường bộ và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, căn cứ tại Điều 4 Dự thảo Nghị định có quy định về việc đề xuất các trường hợp miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô như sau:

Miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau:

Xe cứu thương.

Xe chữa cháy.

Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm:

Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm: xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác).

Các xe liên quan phục vụ tang lễ (bao gồm: xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe rước ảnh) là xe chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ có chứng nhận đăng ký xe mang tên đơn vị phục vụ tang lễ (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phục vụ tang lễ). Đơn vị phục vụ tang lễ có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ gửi cơ sở đăng kiểm khi kiểm định xe (trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng loại).

Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: Nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (bao gồm: xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng).

Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân bao gồm:

Xe cảnh sát giao thông có in dòng chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” ở hai bên thân xe;

Xe cảnh sát 113 có in dòng chữ: “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe;

Xe cảnh sát cơ động có in dòng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở hai bên thân xe;

Xe vận tải có lắp ghế ngồi trong thùng xe của lực lượng công an nhân dân làm nhiệm vụ;

Xe chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn và các xe chuyên dùng khác của Bộ Công an.