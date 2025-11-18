Gần 1.000 người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, làm sao để khôi phục? 18/11/2025 18:07

(PLO)- Theo Cục CSGT (Bộ Công an), từ đầu năm đến nay đã có 834 giấy phép lái xe bị trừ hết điểm. Người có bằng lái xe ô tô, xe máy làm gì để khôi phục lại điểm và lái xe theo đúng quy định.

Cục CSGT thông tin từ đầu năm (1-1-2025 đến ngày 14-11-2025), lực lượng CSGT đã ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài phạt tiền, tài xế vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, đã có 834 giấy phép lái xe bị trừ hết điểm. Trong đó, 105 giấy phép lái xe ô tô và 729 giấy phép lái xe mô tô. Các trường hợp trên đều bị trừ điểm từ 2 lần trở lên đến khi hết điểm.

Trường hợp bằng lái xe bị trừ hết điểm thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo bằng lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có bằng lái xe bị trừ hết điểm được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm (Khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024)

Khôi phục điểm GPLX lái xe ô tô

Người có bằng lái xe ô tô bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm bằng lái xe khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu đối với cả 2 nội dung là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật và kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng.

Kiểm tra lý thuyết:

Hạng

Bài kiểm tra

Thời gian làm bài

Đạt yêu cầu

B

30 câu

(01 câu điểm liệt)

20 phút

Từ 27 câu trở lên và không sai câu điểm liệt

C1

35 câu

(01 câu điểm liệt)

22 phút

Từ 32 câu trở lên và không sai câu điểm liệt

C

40 câu

(01 câu điểm liệt)

24 phút

Từ 36 câu trở lên và không sai câu điểm liệt

D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE

45 câu

(01 câu điểm liệt)

26 phút

Từ 41 câu trở lên và không sai câu điểm liệt



Kiểm tra mô phỏng: Thời gian kiểm tra không quá 10 phút.

Bài kiểm tra được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông, mỗi câu hỏi là 1 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi câu hỏi có số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm.

Số điểm đạt được của người dự kiểm tra tương ứng với thời điểm nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác với máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng.

Người dự kiểm tra đạt từ 35/50 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

Đề kiểm tra phục hồi điểm bằng lái xe máy

Người có giấy phép lái xe máy bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm giấy phép lái xe khi có kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật đạt yêu cầu (Điều 6 Thông tư 65/2024/TT-BCA).