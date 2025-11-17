Lý do dùng chìa khóa thông minh vẫn bị mất xe 17/11/2025 16:11

Bà Abbie Brookes-Morris sống tại Anh cho biết, chìa khóa thông minh để trong nhà, nhưng xe thì đậu bên ngoài, kết quả là sáng ra, chiếc xe không cánh mà bay.

Camera của nhà bà cho thấy, kẻ trộm đã dùng một thiết bị kích hoạt sóng chìa khóa thông minh. Sau khi sao chép được tín hiệu của chìa khóa xe thì dễ dàng mở cửa, khởi động máy và lái đi mất.

Theo dữ liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia và Bộ Nội vụ Anh, có hơn 100.000 xe đã bị đánh cắp trong vòng 12 tháng qua tại Anh. Số liệu cho thấy, 60-70% các vụ trộm xe là các mẫu xe dùng chìa khoá thông minh.

Đồng thời, họ cũng phát hiện các thiết bị được tội phạm sử dụng để đánh cắp ô tô sử dụng chìa khoá thông minh, đang được rao bán phổ biến trên mạng với giá 22.000 Euro, tương đương 673 triệu đồng.

Hiệp hội Ô tô Anh cho biết, mặc dù việc mở khóa không cần chìa khóa tiện lợi cho người lái, nhưng nó trở thành một cơn ác mộng lúc này vì các thiết bị trên. Thời kỳ đập kính cướp xe đang giảm dần, và khi các phương tiện trở nên tiên tiến hơn về công nghệ, nhưng kẻ trộm cũng thông minh hơn.