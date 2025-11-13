Có nên tăng mức phạt đối với hành vi che biển số xe? 13/11/2025 14:10

(PLO)- Theo chuyên gia, trước khi tăng mức xử phạt đối với hành vi che biển số xe, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu thêm hình thức khác như tăng mức phạt khi tái phạm hoặc phối hợp công ty, đơn vị người vi phạm làm việc để xử lý.

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết tới đây sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi liên quan biển số xe gồm: Điều khiển xe gắn biển không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước.

Cục CSGT cho biết thời gian tới sẽ nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với hành vi che biển số. Ảnh: MXH

Một tài xế tại TP.HCM cho rằng việc xử phạt đối với các hành vi che biển số là nên xem xét, tuy nhiên cũng cần tăng thêm mức phạt đối với hành vi sử dụng biển số giả.

“Nhưng việc tăng mức phạt mà nhiều chủ xe vẫn cố tình che biển số, thì camera giao thông thậm chí camera AI cũng khó xác định được biển số để xử phạt nguội. Vậy tăng mức phạt có làm giảm đi các lỗi vi phạm này hay không?”- tài xế này cũng đặt nghi vấn.

Theo ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho rằng việc che, dán biển số xe là một hành vi cố ý, đáng trách, do vậy việc xem xét tăng mức phạt đối với hành vi này là điều cần thiết.

Theo mức phạt hiện hành, đối với hành vi này hiện nay đã khá cao, cụ thể xe ô tô phạt 23 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe, xe gắn máy, xe mô tô phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

“Tuy nhiên, theo tôi bản chất hình phạt cần mang tính nhân văn và lấy mục tiêu giáo dục là chính. Do vậy, chúng tôi thiết nghĩ các nhà làm luật cần cân nhắc thêm các điểm như số lần vi phạm về lỗi này có chiếm tỉ trọng cao hoặc nó có liên tục gia tăng trong một thời gian dài hay không”- ông Tính cho hay.

Ông Tính cũng đề xuất thêm, trước khi nâng mức phạt cao hơn, chúng ta có thể vận dụng một vài phương án khác như mức phạt tái phạm sẽ cao hơn so với mức phạt lần đầu. Hoặc phối hợp xử phạt với các doanh nghiệp, hợp tác xã mà chiếc xe đó đang hoạt động, hoặc cơ quan tổ chức mà người vi phạm đó đang làm việc, công tác để kiểm tra, xử phạt.