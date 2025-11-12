Chủ xe chưa sang tên, chưa thu hồi đăng ký xe cần làm gì ngay? 12/11/2025 11:17

(PLO)-Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM khuyến cáo người dân từng mua xe cũ hoặc bán xe mà chưa thực hiện các thủ tục về đăng ký xe thì chủ động đến cơ quan Công an cấp xã gần nhất để cung cấp thông tin giao dịch.

Ngày 12-11, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện. Phòng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức. Cá nhân, tổ chức cần chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật khi mua, bán, chuyển nhượng phương tiện.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần chấp hành đúng quy định về mua, bán xe. Ảnh: TN

Đối với cá nhân, tổ chức đã bán xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Cá nhân, tổ chức (chủ xe) đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho phương tiện nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cần chủ động đến cơ quan Công an cấp xã gần nhất. Việc này để cung cấp thông tin giao dịch (thời gian, cá nhân, tổ chức mua xe, giấy tờ có liên quan) để Công an cấp xã cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu.

Việc này giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ xe, đồng thời tránh rủi ro pháp lý. Những rủi ro này xảy ra khi phương tiện đã bán bị sử dụng vào các hành vi vi phạm giao thông, gây tai nạn, hoặc liên quan đến các vụ việc khác.

Đối với cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên

Cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định cần khẩn trương đến cơ quan đăng ký xe gần nhất. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn thủ tục sang tên xe theo quy định, truy nguyên chủ sở hữu, khai báo nguồn gốc hợp pháp của xe.

Việc thực hiện sang tên đúng quy định giúp đảm bảo quyền, lợi ích của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Sau khi xác minh, nếu không xác định được thông tin chủ phương tiện sẽ bị cập nhật trạng thái “xe không hoạt động” trên hệ thống đăng ký xe.

Phòng CSGT lưu ý người dân một số nội dung quan trọng

Người dân không mua, bán, nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc có dấu hiệu sửa chữa, làm giả giấy tờ.

Khi giao dịch, phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định. Người dân phải thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 30 ngày và sang tên xe theo quy định. Nếu bên bán, bên mua là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM và đều có tài khoản VNeID mức độ 2 thì có thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử. Giao dịch này phục vụ sang tên xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Quá thời hạn quy định mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt đối với cá nhân là từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Mức phạt đối với tổ chức là từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Phòng CSGT khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Người dân hãy chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Mỗi người dân chấp hành tốt quy định khi mua, bán và sang tên xe chính là đang góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông “đúng, đủ, sạch, sống”. Việc này phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa vi phạm.