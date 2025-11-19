Giá xe cũ tăng trở lại: Vì sao xe điện cũ lại bán chạy hơn xe xăng? 19/11/2025 14:56

(PLO)- Giá xe cũ tăng trở lại vào quý 3-2025, nhưng chỉ riêng xe điện là không bị "ế".

Thị trường xe cũ đã cực kỳ sôi động trong vài năm sau năm 2019. Tình trạng khan hiếm liên quan đến đại dịch khiến giá cả tăng vọt trên diện rộng. Thị trường giảm nhiệt vào năm 2023. Kể từ đó, cả nhu cầu và giá giao dịch trung bình (ATP) đều tăng dần.

Giá xe cũ tăng trở lại vào quý 3/2025, nhưng chỉ riêng xe điện là không bị "ế". Ảnh: Carscoops.



Tuy nhiên, quý 3 năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi nhỏ. Khi giá cả tiếp tục tăng, người mua đang chần chừ hơn bao giờ hết. Một diễn biến kỳ lạ khác là xe điện (EV) hiện đang rời khỏi các đại lý nhanh hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE).

Theo dữ liệu do Edmunds thu thập, trung bình một chiếc xe ba năm tuổi phải nằm tại đại lý 41 ngày trong quý 3. Con số này tăng so với 37 ngày của năm ngoái. Đây là tốc độ "ngày tồn kho" chậm nhất kể từ năm 2017.

Nguyên nhân khả dĩ nhất là giá giao dịch liên tục tăng. Giá trung bình của một chiếc xe ba năm tuổi đạt 31.067 USD (khoảng 820 triệu đồng) vào quý 3 năm 2025. Mức này tăng 5% so với mức 29.578 USD (khoảng 780 triệu đồng) của cùng kỳ năm ngoái. Nó cao hơn gần 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng) so với năm 2017. Khi đó, các mẫu xe đã qua sử dụng tương đương dao động quanh mức 21.000 USD (khoảng 554 triệu đồng).

Mức giá tăng này đồng nghĩa với việc người mua đang cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Họ so sánh các mẫu xe cũ với xe mới, vốn thường có ưu đãi và bảo hành. Lần gần nhất xe cũ có giá bán trên 30.000 USD (khoảng 789 triệu đồng) là vào năm 2022. Khi đó, tình trạng khan hiếm xe thời đại đại dịch đẩy nhu cầu lên cao ngất ngưởng.

Giờ đây, khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã phần nào lắng xuống, người mua sắm có xu hướng dừng lại và cân nhắc lựa chọn trước khi quyết định mua.

Tuy nhiên, không phải mọi khía cạnh của thị trường đều đang hạ nhiệt. Xe điện đã âm thầm trở thành phân khúc bán chạy nhất trên thị trường xe cũ. Trung bình, chúng chỉ tồn tại trên thị trường 34 ngày.

Xe Hybrid mất 40 ngày, xe Diesel mất 41 ngày, và xe chạy xăng (ICE) mất 43 ngày. Đáng chú ý, xe Hybrid cắm sạc (PHEV) thực sự mất nhiều thời gian nhất, lên tới 47 ngày trước khi bán. Chắc chắn, quãng đường đi được ít hơn và giá cả hấp dẫn đóng vai trò quan trọng ở đây.

Xe điện đã qua sử dụng được bán trong Quý 3 đạt trung bình 35.661 dặm (khoảng 57.000 km) với giá giao dịch là 29.911 USD (gần 789 triệu đồng). Gần hai phần ba số xe điện ba năm tuổi có giá trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 USD (khoảng 527 - 789 triệu đồng). Trên toàn bộ thị trường xe cũ, chỉ có 42% nằm trong khoảng giá này.

Xe điện trong tầm giá đó cũng có xu hướng ít hao mòn hơn. Khoảng 66% có quãng đường công tơ mét dưới 64.000 km. Về cơ bản, xe điện đang mang lại giá trị tốt nhất trên thị trường xe cũ hiện nay. Đồng thời, chúng chỉ chiếm 1,6% tổng lượng xe cũ tồn kho.

Mặc dù số lượng xe điện 2022 còn hạn chế, chúng vẫn chiếm 8 trong số 19 mẫu xe ba năm tuổi bán chạy nhất. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người mua ngay cả khi nhu cầu xe mới đang chững lại.

Những chiếc xe điện như Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 và Ford Mustang Mach-E tiết kiệm đáng kể so với giá niêm yết ban đầu. Chúng thường rẻ hơn xe mới tới hơn 25.000 USD (khoảng 659 triệu đồng). Ngược lại, những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) như Toyota GR Supra và Lexus NX 350h lại giữ giá tốt đến bất ngờ.