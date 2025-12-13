Người chạy xe máy sẽ thích chiếc ô tô siêu nhỏ này 13/12/2025 11:20

(PLO)-Chiếc ô tô này có khả năng thay xe máy trên các đường phố đô thị.

Chiếc ô tô Mobilize Duo dễ gây ấn tượng qua vẻ bề ngoài dù chỉ có 2 chỗ ngồi.

Được phát triển và chế tạo bởi Mobilize, thương hiệu của Renault, Mobilize Duo có khả năng di chuyển đến hơn 160 km cho 1 lần sạc, với khả năng lái thú vị, dễ tiếp cận và đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.

Điều đặc biệt, 40% trọng lượng của xe là vật liệu tái sử dụng và 95% có thể tái chế sau khi hết vòng đời dịch vụ. Nhìn chung, ô tô Mobilize Duo phát thải chỉ bằng 1/3 lượng khí nhà kính so với một chiếc ô tô hạng A điển hình trong suốt vòng đời của nó.

Mobilize Duo là chiếc xe an toàn nhất trong phân khúc với các vùng hấp thụ xung lực ở phía trước và phía sau, phanh đĩa cả bốn bánh và dây an toàn ba điểm cho người lái và hành khách.

Với chiều dài 2,43 mét và chiều rộng 1,3 mét, Mobilize Duo có bán kính vòng quay cực kỳ hẹp nên phù hợp chạy đô thị.

Chiếc ô tô Mobilize Duo chủ yếu được cung cấp thông qua các dịch vụ cho thuê dài hạn và chia sẻ xe. Giá bán được ước tính khoảng 10.000 Euro, tương đương 308 triệu đồng.