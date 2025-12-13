Ford lỗ nặng mảng xe điện, liên minh pin sụp đổ vào phút chót 13/12/2025 07:15

(PLO)- Tập đoàn SK On của Hàn Quốc rút khỏi liên doanh với Ford do nhu cầu xe điện giảm sút, chuyển trọng tâm sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng trong khi vẫn để Ford nắm giữ các nhà máy sản xuất pin quan trọng.

Năm 2021, Ford và nhà sản xuất pin SK On của Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 11,4 tỉ USD nhằm xây dựng các nhà máy sản xuất pin xe điện liên doanh trên khắp nước Mỹ. Đây từng là quyết định kinh doanh lớn cho thấy cam kết của Ford đối với thị trường xe điện.

Ford lỗ nặng mảng xe điện. Ảnh: Carscoops.

Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Khi năm 2025 sắp kết thúc, hai công ty này chấm dứt hoàn toàn quan hệ hợp tác về pin. Đây là bước ngoặt đột ngột cho thấy thị trường xe điện đã trở nên hỗn loạn.

Động thái này diễn ra sau hai diễn biến quan trọng. Thứ nhất, việc bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trên diện rộng. Thứ hai, quyết định gần đây của chính quyền Mỹ về việc sửa đổi các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu được dự đoán sẽ ưu tiên xe chạy bằng xăng hơn xe điện.

Thông qua thương vụ chia tách này, SK On sẽ tiếp quản nhà máy liên doanh đã được thành lập ở Tennessee (được biết đến với tên gọi BlueOval). Trong khi đó, Ford sẽ nắm quyền kiểm soát hai nhà máy ở Kentucky.

SK On là bên chính thức chấm dứt quan hệ đối tác, mặc dù công ty này khẳng định có ý định tiếp tục hợp tác với Ford xung quanh cơ sở ở Tennessee.

Công ty tin rằng việc chấm dứt liên doanh sẽ giúp nâng cao năng suất và cải thiện tính linh hoạt trong hoạt động. Ngoài ra, SK On lưu ý việc tách ra sẽ cho phép họ đẩy nhanh hoạt động kinh doanh hệ thống lưu trữ năng lượng tại Bắc Mỹ.

Một trong những hậu quả trước mắt của sự chia rẽ này là việc đánh giá lại khoản vay của chính phủ được phê duyệt gần cuối nhiệm kỳ của chính quyền Biden. Ban đầu được ấn định ở mức 9,6 tỉ USD cho liên doanh, khoản vay này giờ đây sẽ bị giảm xuống dưới sự giám sát của chính quyền Trump.

Mức cắt giảm chính xác vẫn chưa được xác định. Theo Bloomberg, khoản vay sẽ được cơ cấu lại để "giảm thiểu gánh nặng cho người đóng thuế và đảm bảo việc trả nợ đúng hạn".

Được biết, Ford đang tự nguyện làm việc với Bộ Năng lượng Mỹ để trả khoản vay nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.

Trong bối cảnh đó, doanh số bán xe điện của Ford tại thị trường nội địa đang giảm. Giám đốc điều hành Jim Farley dự đoán tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Ông cho biết do chính sách mới, doanh số bán xe điện tại Mỹ có thể giảm tới 50%.

Ford cũng lỗ 5,1 tỉ USD trước lãi suất và thuế từ mảng kinh doanh xe điện năm 2024 và dự kiến sẽ lỗ nhiều hơn trong năm nay.

"Chúng tôi tin rằng dấu hiệu cho thấy sự hợp tác này sẽ không thể tiếp tục trong tương lai đã quá rõ ràng", Dan Ives, giám đốc điều hành của WedBush Securities, nói với tờ Detroit Free Press.

Theo ông Dan Ives, Ford phải đưa ra một số quyết định khó khăn và đây là bước đi chiến lược thông minh để giải quyết dứt điểm vấn đề. Thị trường xe điện hiện đã thu hẹp đáng kể đối với Ford và họ phải điều chỉnh cho phù hợp.