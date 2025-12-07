Thay vì 'mơ' Ford F-150, đây là 7 mẫu bán tải kinh tế và thực dụng hơn 07/12/2025 10:56

​(PLO)- Ford F-150 2025 vẫn là "vua bán tải" nhưng mức giá và chi phí nuôi xe đắt đỏ khiến nhiều người e ngại. Dưới đây là những lựa chọn thay thế hợp lý về tài chính mà vẫn đảm bảo hiệu năng, theo đánh giá từ chuyên trang ô tô Edmunds.

Tại thị trường Mỹ cũng như quốc tế, Ford F-150 luôn là chuẩn mực. Tuy nhiên, với chi phí sở hữu ngày càng tăng, người tiêu dùng đang tìm đến các lựa chọn thông minh hơn: hoặc là xe cỡ trung đời mới, hoặc là xe cỡ lớn đã qua sử dụng.

Bán tải Ford Ranger 2025. Ảnh: AI.



1. Ford Ranger 2025: "Tiểu F-150" cho đô thị

Nếu F-150 quá khổ so với nhu cầu, "người anh em" Ranger 2025 là lựa chọn hoàn hảo. Theo Edmunds, chi phí sở hữu một chiếc Ranger XLT 4 cửa 4WD trong vòng 5 năm tại Mỹ ước tính khoảng 44.728 USD (tương đương 1,16 tỷ đồng). Con số này thấp hơn tới 40% so với việc "nuôi" một chiếc F-150.

​Ranger ghi điểm nhờ khả năng xoay xở linh hoạt trong phố, cabin tiện dụng và khả năng kéo vẫn rất ấn tượng so với phân khúc hạng trung. Đây là mẫu xe phù hợp cho những ai yêu thích chất Mỹ nhưng cần sự gọn gàng.

​2. Chevrolet Silverado 1500 (Đời 2021-2023)

​Thay vì mua mới, chọn một chiếc Silverado 1500 đã qua sử dụng (lướt) là bài toán kinh tế. Các model từ 2021-2023 được J.D. Power đánh giá cao về độ tin cậy.

​Sau khi đã trừ khấu hao ban đầu, chi phí sở hữu trong 5 năm cho một chiếc Silverado bản LT hoặc RST được bảo dưỡng tốt chỉ rơi vào khoảng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Người dùng vẫn có được trải nghiệm của một chiếc bán tải cỡ lớn (full-size) mạnh mẽ ngang ngửa F-150 nhưng với mức chi phí "dễ thở" hơn nhiều.

​3. Toyota Tacoma 2022: Vua giữ giá

​Tacoma nổi tiếng là mẫu xe "nồi đồng cối đá". Dù khả năng vận hành không bốc như F-150, nhưng Tacoma 2022 bù lại bằng độ bền bỉ tuyệt vời và giá trị bán lại cực cao.

​Chi phí sở hữu ước tính trong 5 năm khoảng 55.251 USD (hơn 1,4 tỷ đồng). Sự sẵn có của phụ tùng và khả năng bảo trì dễ dàng khiến Tacoma trở thành lựa chọn an toàn cho nhu cầu cắm trại, dã ngoại hay vận chuyển hàng hóa hàng ngày.

​4. Ford F-150 (Đời 2021-2022)

​Nếu vẫn đam mê F-150, tại sao không chọn xe cũ? Dữ liệu cho thấy F-150 đời 2021 có độ tin cậy trên mức trung bình.

​Một chiếc F-150 ba năm tuổi đã chịu mức khấu hao lớn nhất, giúp chi phí sở hữu trong 5 năm tiếp theo giảm xuống còn khoảng 49.000 - 51.000 USD. Bạn vẫn sở hữu "vua bán tải" với đầy đủ công năng nhưng tiết kiệm được một khoản tiền lớn so với việc bóc tem xe mới 2025.

​5. Toyota Tundra (Đời 2018): Cỗ máy V8 bền bỉ

​Với những người hoài cổ thích động cơ hút khí tự nhiên, Tundra đời cuối những năm 2010 là ứng viên sáng giá. Động cơ V8 5.7L huyền thoại của Toyota tuy "uống" xăng hơn các đối thủ, nhưng độ bền được ví như xe tăng. Nếu bảo dưỡng đúng cách, chi phí vận hành dài hạn của Tundra cũ cực kỳ hợp lý nhờ ít hỏng vặt.

​6. Chevrolet Colorado 2022

​Colorado Z71 4WD 2022 là lời giải cho bài toán: Cần tải trọng tốt nhưng không muốn lái xe quá to. Với chi phí sở hữu 5 năm khoảng 46.276 USD (1,2 tỷ đồng), mẫu xe này tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn các dòng bán tải cỡ lớn nhờ trọng lượng nhẹ, trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu kéo và chở hàng thực tế.

​7. Ford Maverick XLT 2025: Xu hướng bán tải liền khối

​Khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe trên, Ford Maverick sử dụng khung gầm liền khối (unibody) mang lại cảm giác lái êm ái như SUV. Dù kích thước nhỏ gọn, thùng xe Maverick vẫn đủ rộng rãi cho các thiết bị gia đình hoặc vật liệu xây dựng nhẹ.

Đây không phải là xe để kéo nặng, nhưng là mẫu bán tải lý tưởng cho người sống ở đô thị với chi phí nuôi xe thấp nhất trong danh sách.